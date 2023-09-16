Алина Горбачева: «Почему назвала тренеров «гестапо»? Хотела ответить одному блогеру, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются»

Алина Горбачева объяснила свою шутку о «гестапо-тренерах».

Горбачева тренируется у Софьи Федченко. Сегодня фигуристка представила короткую программу на контрольных прокатах сборной.

«Очень счастлива выступать на прокатах. Очень хотела и ждала этого. Очень рада, что я здесь. В целом, все прошло неплохо, но в дорожке у меня есть элемент в шпагат, и я там немного накосячила.

У нас с тренером очень теплые отношения, мне очень помогает ее поддержка.

Почему назвала тренеров «гестапо»? Есть один блогер, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются. Хотела так ответить. На самом деле мои тренеры очень поддерживают и помогают.

Мама сегодня здесь. Помогает ли это? Я концентрируюсь на льду», – сказала Горбачева.

«Никак не могу уйти домой, потому что «гестапо-тренеры» силой удерживают меня». Горбачева пошутила о тренировках