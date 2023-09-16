Алина Горбачева: «Почему назвала тренеров «гестапо»? Хотела ответить одному блогеру, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева объяснила свою шутку о «гестапо-тренерах».

Горбачева тренируется у Софьи Федченко. Сегодня фигуристка представила короткую программу на контрольных прокатах сборной. 

«Очень счастлива выступать на прокатах. Очень хотела и ждала этого. Очень рада, что я здесь. В целом, все прошло неплохо, но в дорожке у меня есть элемент в шпагат, и я там немного накосячила.

У нас с тренером очень теплые отношения, мне очень помогает ее поддержка.

Почему назвала тренеров «гестапо»? Есть один блогер, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются. Хотела так ответить. На самом деле мои тренеры очень поддерживают и помогают.

Мама сегодня здесь. Помогает ли это? Я концентрируюсь на льду», – сказала Горбачева. 

«Никак не могу уйти домой, потому что «гестапо-тренеры» силой удерживают меня». Горбачева пошутила о тренировках

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10 комментариев

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private dancer
Все мы знаем этого синеликого блогера ))))
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private dancer
Ответ Федя Букин
Комментарий удален пользователем
Ну вообще, её спросили, она объяснила для тех, кто не понял. Почему молчать -то она должна ?
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Olga.t
Нет мамы на выступлении - пофигу, пришла мама на выступление - тоже пофигу...
Сложные отношения, но мама хотя бы молчит, не комментирует.
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Onion
Зачем отвечать блогеру?
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Анастасия Прудникова
Ну Алина убежала на сутки, поэтому многие, как и Елена Родина в т.ч. (так понимаю, ее имеет в виду Алина?) подумали о том, что из-за конфликта с тренером все произошло, ведь ушла быстрым шагом Алина именно с тренировки. Я и сама вначале на тренера подумала, но раз, по словам Алины, дело не в тренере, тогда хорошо, что у них такие нормальные отношения. Видимо, в чем-то другом была причина побега.
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Анастасия Прудникова
Ответ private dancer
Все мы знаем этого синеликого блогера ))))
Вообще инициатива Елены в плане защиты детей от неадекватных тренеров мне нравится, но, конечно, отталкивает то, что в своих эфирах она часто оскорбляла спортсменов, некоторых своих слушателей,, и тренеров, в отношении которых вина была пока не доказана. Вот когда она критиковала тренера, который на видео заставлял фигуристку головой о бортик биться либо отца Мирославы Лебедевой, то в таких случаях осуждение было справедливо.
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Федя Букин
Комментарий удален пользователем
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private dancer
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Оле-Лукойе
Ответ private dancer
Комментарий удален модератором
О, она давно уже здесь, даже не стесняются сплетни от неё постить.
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