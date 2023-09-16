Степанова о костюме для ритм-танца: «Посмотрели показ Версаче и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И взяли такой наряд»
Фигуристка Александра Степанова рассказала о своем костюме для ритм-танца.
Степанова и Иван Букин сегодня выступили с ритм-танцем на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
«Посмотрели показ Версаче и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И взяли такой наряд», – сказала Степанова.
А я, как говорит (тренер) Александр Вячеславович (Жулин), классический «мэн в черном», – добавил Букин.
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