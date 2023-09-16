Степанова о костюме для ритм-танца: «Посмотрели показ Версаче и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И взяли такой наряд»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин стиль контрольные прокаты Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова рассказала о своем костюме для ритм-танца.

Степанова и Иван Букин сегодня выступили с ритм-танцем на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Посмотрели показ Версаче и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И взяли такой наряд», – сказала Степанова.

А я, как говорит (тренер) Александр Вячеславович (Жулин), классический «мэн в черном», – добавил Букин.

Наряд дня в фигурке – у Саши Степановой! Яркий лиф вместо платья и огромные цепи – отсылка к Синди Кроуфорд

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7 комментариев

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Mion
По-моему, Кацалапов тоже показы модные смотрел у Жулина)))
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Irina Kistler
Отличные костюмы!в ритм и тему 80х, Жулин Худе бы помог, там " винегрет " был, материал с миру по нитке видимо собирали.
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Irina Kistler
Ответ Mion
По-моему, Кацалапов тоже показы модные смотрел у Жулина)))
вот он видимо рубашечку Базину и одолжил, мог бы для 80 её в штаны заправить.
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Лия Романова
Ваня с Сашей порадовали сегодня, успехов в сезоне Букиным!
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Lapo Elkann
Не имеет значения, во что одета Степанова, красотка .
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Jul__ver
Ответ Mion
По-моему, Кацалапов тоже показы модные смотрел у Жулина)))
Да-да, олимпийский леопард Кацалапова прямиком с модных показов 😅
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