Степанова о костюме для ритм-танца: «Посмотрели показ Версаче и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И взяли такой наряд»

Фигуристка Александра Степанова рассказала о своем костюме для ритм-танца.

Степанова и сегодня выступили с ритм-танцем на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Посмотрели показ Версаче и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И взяли такой наряд», – сказала Степанова.

А я, как говорит (тренер) Александр Вячеславович ( ), классический «мэн в черном», – добавил Букин.

Наряд дня в фигурке – у Саши Степановой! Яркий лиф вместо платья и огромные цепи – отсылка к Синди Кроуфорд

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