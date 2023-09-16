Софья Акатьева: «Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России»
Софья Акатьева заявила, что у нее есть амбиции побеждать.
Фигуристка представила новую короткую программу под «Маскарад» Арама Хачатуряна на контрольных прокатах.
«Хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы, которые я умею.
Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России.
В программе я – девушка, которая танцует на балу. Интеллигентная, красивая программа. Классическую музыку я еще не катала», – сказала Акатьева.
«Для начала хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы. Восстановиться психологически и физически», – цитирует фигуристку «Р-Спорт».
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