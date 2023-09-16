Софья Акатьева: «Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева заявила, что у нее есть амбиции побеждать.

Фигуристка представила новую короткую программу под «Маскарад» Арама Хачатуряна на контрольных прокатах. 

«Хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы, которые я умею.

Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России.

В программе я – девушка, которая танцует на балу. Интеллигентная, красивая программа. Классическую музыку я еще не катала», – сказала Акатьева. 

«Для начала хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы. Восстановиться психологически и физически», – цитирует фигуристку «Р-Спорт». 

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6 комментариев

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ОлесяОлеська
Софья трудяга и талантик - быстро войдёт в форму и всё будет на высоте.
+8
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+8
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Sat397
Доказывать ничего не нужно, нужно раскрепоститься на льду, быть уверенной в себе, и получать от фигурного катания удовольствие.
+4
0
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ДИАНА
Софья изумительная девушка, прекрасная фигуристка! Её программа, я уверенна, войдёт в золотой фонд ФК
+3
0
+3
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Огюст
Софья успехов тебе в сезоне -катайся на славу и побеждай !
+2
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antrrap
Сонечка взрослеет и становится все краше
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ice_victory
Успехов, Соня!
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