Софья Акатьева: «Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России»

Софья Акатьева заявила, что у нее есть амбиции побеждать.

Фигуристка представила новую короткую программу под «Маскарад» Арама Хачатуряна на контрольных прокатах.

«Хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы, которые я умею.

Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России.

В программе я – девушка, которая танцует на балу. Интеллигентная, красивая программа. Классическую музыку я еще не катала», – сказала Акатьева.

«Для начала хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы. Восстановиться психологически и физически», – цитирует фигуристку «Р-Спорт».

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