«Мои красавчики». Плющенко показал свою коллекцию мотоциклов

Теги Евгений Плющенко сборная России видео фото Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал видео со своей коллекцией мотоциклов.

«Вот мое новое увлечение. Точнее сказать, старое увлечение. Раньше у меня было 12 мотоциклов, когда я жил в Петербурге. Я их собирал, потом была пауза. Сейчас вот решил вновь начать собирать коллекцию мотоциклов.

Это вот у меня Harley-Davidson (показывает на видео – Sports.ru), такой вот красавчик. Это у меня «кастомный» (переводит камеру на второй мотоцикл – Sports.ru), сделанный вручную одним русским, кстати, мастером из Пензы. Все вручную сделано, «кастом»!

«Квиночка» у меня здесь – Queen! А это у нас Triumph Bobber, вот такой вот красавчик. А это Agusta Dragster. Сейчас делаются еще несколько мотоциклов специально для меня. Заказал – сейчас делается Harley-Davidson Chicano, эксклюзив скоро придет. Катаюсь редко, но выезжаю, в основном за городом. Мои такие вот красавчики. 

Всем хорошего настроения! И не засиживайтесь на месте – постоянно двигаться! Двигаться, искать, мечтать, творить, трудиться! Тогда все будет получаться», – сказал Плющенко в видео для инстаграма.

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33 комментария

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Лия Романова
подборка новостей, в которой «Плющенко нужен грант на 25 млн…»
и сразу следом новость: «Плющенко показал свою коллекцию мотоциклов» )))))))))))
редакторам 5 баллов
+36
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Rodgeras
Вот на что он просил деньги у государства! На своё шоу. Мотошоу. 😎😏
+27
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Анна Беляева
Вспомнились слова Охлобыстина, который в этом деле понимает и с юности был байкеров: "Когда у тебя дети, которых надо ещё на ноги поставить, садиться на мотоцикл - безответственно, потому что медленно на нем ездить глупо, а быстро - самоубийственно"
+16
-1
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Любитель_ФК
Лучше бы марки собирал.
+14
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хм..Хвастается мотоциклами как дешевый репер из старых передач на MTV. Вот бы еще свои шоу из своего кармана организовывал
+13
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Лия Романова
подборка новостей, в которой «Плющенко нужен грант на 25 млн…» и сразу следом новость: «Плющенко показал свою коллекцию мотоциклов» ))))))))))) редакторам 5 баллов
"всё, что вы хотели знать о распределении государственных грантов в РФ"))
+13
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Мурманчанин37
""Нужно больше грантов, милорд" (с) современный Stronghold Crusader
+12
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Дисперсия
Распродал бы свои никчемные коллекции и пожертвовал вырученные деньги на нужды фронта, бойцов или пострадавших мирных. Балабол-патриот показушный.
+10
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S Olga
Павлин такой павлин (
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Ярик01
Руки дрожат по утрам? Снято мутно
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garovatat
На лужайке ровно в ряд
Мои красавчики стоят
Лишь о них моя забота
Лишь для них моя "работа"
Мотопарк пополню скоро
Креативных разговоров
Я затеял нарратив
Для фонда иннициатив
Надеюсь грантик мне поступит
Ведь мотик сам себя не купит
+7
-2
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Лека-Лека
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не руками.
Грант получил от государства - еще прикупит
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-4
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АНтошка
Лучше бы вкладыши от жвачек коллекционировал ,которые он постоянно жует ))
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Ягун Ягунини
"Как молодой повеса ждёт свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.
Счастливый день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать."...))
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Katerina Sunny
Где такие коллекции хранить? И какой в них смысл, если на них не ездить? Они же не вечные.
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ДИАНА
Ответ Любитель_ФК
Лучше бы марки собирал.
🤣🤣🤣👍👍👍
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Anisu
М-да, тут что-то комментировать, только портить.
Geben Sie mir bitte (25млн). Je ne mange pas six jours!
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Mira Val
Эту новость да в раздел Авто)
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Татьяна Вересова
Если красавчиков продать, глядишь, и грант не понадобится
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абанамат
Дайте ещё миллионов надувать, на прославление русской инженерной мысли, ведь следующий мотоцикл мне будут собирать российские Кулибина.
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Адриана
Всегда "мои, моё, моя...." Да твоё конечно, следующей новостью выставит "мои Порше....", так не изменяй себе, трать на свою креативность СВОИ миллионы....
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БезызбежноНаКрасный
Яночка на харлее эпично выглядит, наверное)))
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elan_
А что это там за замок на заднем плане? Шато де Плющеньи?
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scorp19
Насобирал грантов.
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Док Аксель
Мотоциклы красавчики, а их владелец ?...
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