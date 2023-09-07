«Мои красавчики». Плющенко показал свою коллекцию мотоциклов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал видео со своей коллекцией мотоциклов.

«Вот мое новое увлечение. Точнее сказать, старое увлечение. Раньше у меня было 12 мотоциклов, когда я жил в Петербурге. Я их собирал, потом была пауза. Сейчас вот решил вновь начать собирать коллекцию мотоциклов.

Это вот у меня Harley-Davidson (показывает на видео – Sports.ru), такой вот красавчик. Это у меня «кастомный» (переводит камеру на второй мотоцикл – Sports.ru), сделанный вручную одним русским, кстати, мастером из Пензы. Все вручную сделано, «кастом»!

«Квиночка» у меня здесь – Queen! А это у нас Triumph Bobber, вот такой вот красавчик. А это Agusta Dragster. Сейчас делаются еще несколько мотоциклов специально для меня. Заказал – сейчас делается Harley-Davidson Chicano, эксклюзив скоро придет. Катаюсь редко, но выезжаю, в основном за городом. Мои такие вот красавчики.

Всем хорошего настроения! И не засиживайтесь на месте – постоянно двигаться! Двигаться, искать, мечтать, творить, трудиться! Тогда все будет получаться», – сказал Плющенко в видео для инстаграма.