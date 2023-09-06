Кондратюк о карьере фигуриста: «Я точно не исполнял прихоть родителей. За всю жизнь на меня ни разу не повышали голос из-за спорта»

Марк Кондратюк заявил, что в карьере фигуриста «не исполнял прихоть родителей».

«Я точно не исполнял прихоть родителей. Они всегда относились к спорту довольно спокойно. Это мое увлечение. Дело не в том, что во мне не видели какого-нибудь чемпиона, мне мама – хоть это и шутка, но в каждой шутке есть доля правды – говорила: вот, когда станешь олимпийским чемпионом!

Я про другое. Про отношение ко мне, если у меня что-то, например, не получилось. За всю жизнь на меня не повышали ни разу голос из-за спорта. Могли что-то сказать по учебе, когда лень настигала и я ничего не делал. Тогда могли сказать что-нибудь, чуть прикрикнуть. Но никогда в жизни из-за спорта мне ничего не выговаривали.

Не то что они не хотели или не видели во мне спортсмена. Нет, мама очень хотела. Но чуть-чуть другое отношение, спокойное. Был краткий тезис: если у тебя получится – классно, круто, мы в тебя верили; не получится – ну так бывает, есть другие пути развития», – рассказал чемпион Европы-2022 в интервью на ютуб-канале «Россия – это я!»