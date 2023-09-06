Кондратюк о карьере фигуриста: «Я точно не исполнял прихоть родителей. За всю жизнь на меня ни разу не повышали голос из-за спорта»

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк заявил, что в карьере фигуриста «не исполнял прихоть родителей».

«Я точно не исполнял прихоть родителей. Они всегда относились к спорту довольно спокойно. Это мое увлечение. Дело не в том, что во мне не видели какого-нибудь чемпиона, мне мама – хоть это и шутка, но в каждой шутке есть доля правды – говорила: вот, когда станешь олимпийским чемпионом!

Я про другое. Про отношение ко мне, если у меня что-то, например, не получилось. За всю жизнь на меня не повышали ни разу голос из-за спорта. Могли что-то сказать по учебе, когда лень настигала и я ничего не делал. Тогда могли сказать что-нибудь, чуть прикрикнуть. Но никогда в жизни из-за спорта мне ничего не выговаривали.

Не то что они не хотели или не видели во мне спортсмена. Нет, мама очень хотела. Но чуть-чуть другое отношение, спокойное. Был краткий тезис: если у тебя получится – классно, круто, мы в тебя верили; не получится – ну так бывает, есть другие пути развития», – рассказал чемпион Европы-2022 в интервью на ютуб-канале «Россия – это я!»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SALMON
Правильный подход
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Какая мудрая у Марка мама
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Плюс Марк развивался как творческая личность и видно, что он в целом разносторонне развит, с ним есть о чем поговорить и его интересно слушать. В общем, родителям Марка респект, правильный подход к воспитанию
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Хорошо когда родители поддерживают своих детей в их самостоятельном выборе своих начинаний!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
По старому заброшенному аккаунту в нельзяграме Марка видно, что детство у него было счастливое 🤭
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Хоть кого-то не за руку привели в спорт, сказав сделайте из него олимпийского чемпиона. А сам по своему желанию стал заниматься фигурным катанием.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зиля Бадриева
Интересная передача получилась, Марк как я и знала, интеллектуал, но однако очень закрытый человек.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биатлонная зима
Родителям респект 👍, что вырастили хорошего фигуриста ⛸️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Хоть кого-то не за руку привели в спорт, сказав сделайте из него олимпийского чемпиона. А сам по своему желанию стал заниматься фигурным катанием.
Так-то оно так, но в фигурное катание приводят родители своего ребенка в очень раннем возрасте... Вот Алина Горбачева, став заниматься фигурным катанием в 7-летнем возрасте, приложила максимум усилий, чтобы не только остаться в любимом виде спорта, но и двигаться вперед, из года в года наращивая обороты...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Так-то оно так, но в фигурное катание приводят родители своего ребенка в очень раннем возрасте... Вот Алина Горбачева, став заниматься фигурным катанием в 7-летнем возрасте, приложила максимум усилий, чтобы не только остаться в любимом виде спорта, но и двигаться вперед, из года в года наращивая обороты...
Сейчас и на футбол, хоккей за руку ведут и т.д. Это не фигурка с художественной гимнастикой. Понятно, что сейчас начинают заниматься спортом с более раннего возраста, чем в наше время.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
здоровое отношение родителей, которые не реализуют свои амбиции через ребёнка-спортсмена
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Правильный подход родителей. Они должны поддерживать, а не ругать. У Марка хороший тыл.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Сейчас и на футбол, хоккей за руку ведут и т.д. Это не фигурка с художественной гимнастикой. Понятно, что сейчас начинают заниматься спортом с более раннего возраста, чем в наше время.
Я имела ввиду, что Алина Горбачева осталась в фигурном катании не благодаря родителям, а , можно сказать, вопреки...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Я имела ввиду, что Алина Горбачева осталась в фигурном катании не благодаря родителям, а , можно сказать, вопреки...
И такое бывает. У нас были проблемы с родителями, когда занятия спортом стали влиять учёбу. Тогда у нас ходила шутка :" Если спорт мешает учёбе... бросай учёбу".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий