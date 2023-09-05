Аделия Петросян проведет в Ереване мастер-класс для юных фигуристок, а также станет почетным гостем ледового шоу

Российская фигуристка Аделия Петросян проведет мастер-класс в Ереване.

Культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Ереване при поддержке столичной спортивной школы фигурного катания и хоккея проведет ледовое шоу с участием местных юных фигуристок. Оно пройдет 10 сентября и приурочено к 876-летию Москвы, вход на шоу свободный.

«По приглашению Дома Москвы в Ереване в качестве почетного гостя на ледовом шоу будет присутствовать российская фигуристка, победительница финала гран-при России, бронзовый призер чемпионата России Аделия Петросян.

В рамках визита в Армению фигуристка проведет также мастер-класс для начинающих спортсменок», – говорится в телеграм-канале центра.