Аделия Петросян проведет в Ереване мастер-класс для юных фигуристок, а также станет почетным гостем ледового шоу
Российская фигуристка Аделия Петросян проведет мастер-класс в Ереване.
Культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Ереване при поддержке столичной спортивной школы фигурного катания и хоккея проведет ледовое шоу с участием местных юных фигуристок. Оно пройдет 10 сентября и приурочено к 876-летию Москвы, вход на шоу свободный.
«По приглашению Дома Москвы в Ереване в качестве почетного гостя на ледовом шоу будет присутствовать российская фигуристка, победительница финала гран-при России, бронзовый призер чемпионата России Аделия Петросян.
В рамках визита в Армению фигуристка проведет также мастер-класс для начинающих спортсменок», – говорится в телеграм-канале центра.
Поверьте, Аделии есть, что показать.
Можно любить или не любить спортсмена.
НО: какая разница какой он национальности? Как-то очень нехорошо Ваш коммент попахивает.
Видеть ее на льду всегда огромное удовольствие.
Успехов и побед в сезоне!!!
Она работает дай бог каждому.
Не хотите на ее место?
И от корней своих сейчас она не открещивается. А то что про француженку когда то сказала, так она ребенком была.
Мероприятие организовано МКДЦ Дом Москвы» в Ереване при поддержке Ереванской спортивной школы фигурного катания и хоккея в честь 876-летия Москвы.