Аделия Петросян проведет в Ереване мастер-класс для юных фигуристок, а также станет почетным гостем ледового шоу

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян проведет мастер-класс в Ереване.

Культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Ереване при поддержке столичной спортивной школы фигурного катания и хоккея проведет ледовое шоу с участием местных юных фигуристок. Оно пройдет 10 сентября и приурочено к 876-летию Москвы, вход на шоу свободный.

«По приглашению Дома Москвы в Ереване в качестве почетного гостя на ледовом шоу будет присутствовать российская фигуристка, победительница финала гран-при России, бронзовый призер чемпионата России Аделия Петросян.

В рамках визита в Армению фигуристка проведет также мастер-класс для начинающих спортсменок», – говорится в телеграм-канале центра.

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vilnus
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
Вы можете отпустить из своей жизни Женю Медведеву? Поверьте, станет жить легче. Всем
+36
-11
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romeo5555
Отличного Аделии сезона.
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оксана Иванова
Ответ Manukello
Комментарий скрыт
А чего она должна достигнуть, чтобы местные были удовлетворены?
+29
-10
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Ответ Vilnus
Вы можете отпустить из своей жизни Женю Медведеву? Поверьте, станет жить легче. Всем
Это какая то одержимость уже.
+26
-7
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана М
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
Слушайте, вы хоть на секунду Женю из головы отпускаете?
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romeo5555
Ответ Manukello
Комментарий скрыт
Провести мастер-класс(поделиться опытом) - это почивать на лаврах?
Поверьте, Аделии есть, что показать.
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хана Спектор
Ответ Vilnus
Вы можете отпустить из своей жизни Женю Медведеву? Поверьте, станет жить легче. Всем
Это явный диагноз у человека
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
навязчивые мысли не в тему - это проблема. задумайтесь
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
Аллочка, а вас ждать не надо,вы постоянно здесь
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Адельке удачно провести МК!
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Ну и замечательно. Очень жду Аделию в сезоне
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
По моему, Вы границы переходите.
Можно любить или не любить спортсмена.
НО: какая разница какой он национальности? Как-то очень нехорошо Ваш коммент попахивает.
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Ответ Лия Романова
навязчивые мысли не в тему - это проблема. задумайтесь
А ещё это "систематический оффтоп"
+20
-10
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Коваленко
Ответ Vilnus
Вы можете отпустить из своей жизни Женю Медведеву? Поверьте, станет жить легче. Всем
Жить без неё не может и по делу и без дела прилетает
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Рада за Адель.
Видеть ее на льду всегда огромное удовольствие.
Успехов и побед в сезоне!!!
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allbee
Мне бы хотелось, чтобы повзрослевшая Адель скатала свою огненную программу Арцах
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ Manukello
Комментарий скрыт
А с чего Вы взяли, что Адель ПОЧИВАЕТ на лаврах?
Она работает дай бог каждому.
Не хотите на ее место?
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Прямо под открытые прокаты.. Но ей виднее, конечно
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Ответ Светлана М
Слушайте, вы хоть на секунду Женю из головы отпускаете?
Нет конечно!) Женя , как воздух нужна! Человек просто дышать перестанет)
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
вход на шоу свободный, хорошая инициатива. Аделии хорошего выступления и мастер-класса, и успехов в сезоне
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
Фамилию не она сменила, а ей сменили. Это разные вещи! И, наверное, не просто так мама захотела поменять фамилию Жене? И потом уже НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЮЮ Женю весь мир узнал под фамилией Медведева. Она должна обратно поменять на Бабасян? С чего бы?
И от корней своих сейчас она не открещивается. А то что про француженку когда то сказала, так она ребенком была.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Хорошая новость, желаю Аделечке успешной поездки, и удачно провести мамиер-класс!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Хорошая новость! Удачно съездить Аделии в Ереван!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Удачи на мастер-классе и в Ледовом шоу. А также хорошего сезона, стабильных прыжков и красивых программ.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
10 сентября в 19:00 в Ереванской спортивной школе фигурного катания и хоккея пройдет красочное ледовое шоу с участием юных, талантливых фигуристок школы.

Мероприятие организовано МКДЦ Дом Москвы» в Ереване при поддержке Ереванской спортивной школы фигурного катания и хоккея в честь 876-летия Москвы.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий