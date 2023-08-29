Распалась американская пара Анастасия Смирнова – Данил Сияница.

«Анастасия Смирнова и Данил Сияница объявляют о прекращении сотрудничества.

Мы очень благодарны за поддержку со стороны фигурного катания США, нашего тренера, наших семей и наших друзей.

Настя решила заняться жизнью вне фигурного катания, а Данил будет искать новую партнершу для продолжения карьеры», – говорится на странице фигуристов в соцсетях.

В прошлом сезоне Смирнова и Сияница выиграли турнир Golden Spin и стали четвертыми на Гран-при Финляндии. В этом сезоне они были заявлены на этапы Гран-при в Китае и Японии.