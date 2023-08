Лайла Фир и Льюис Гибсон представили новые программы на турнире в Шеффилде.

Ритм-танец британцев поставлен под микс композиций Sweet Dreams и Here Comes The Rain Again, произвольный – под саундтрек к фильму «Рокки».

Фир и – серебряные призеры чемпионата Европы-2023.