Росляков о паре Симонова – Бреславский: «Потенциал есть, ребята творческие. Мартину сам Бог велел, его папа – певец Доминик Джокер»
Тренер оценил перспективы сына Доминика Джокера в фигурном катании.
Накануне в контрольных прокатах юниорской сборной России участвовал фигурист Мартин Бреславский, который выступает в паре с Марией Симоновой.
«Ребята интересные, с глубоким и, как мы шутим, «широким» внутренним миром. В работе с ними получаешь массу удовольствия. Они замечательные и во время постановки и отработки программ раскрываются с новых сторон.
Если в дальнейшем все сложится удачно, они заявят о себе на взрослом уровне. Потенциал у них есть. Ребята творческие. Мартину сам Бог велел. Его папа известный певец Доминик Джокер. В прошлом сезоне ребята добавили во всем, что касалось парных элементов», – рассказал тренер Сергей Росляков.
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