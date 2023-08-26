Росляков о паре Симонова – Бреславский: «Потенциал есть, ребята творческие. Мартину сам Бог велел, его папа – певец Доминик Джокер»

Тренер оценил перспективы сына Доминика Джокера в фигурном катании.

Накануне в контрольных прокатах юниорской сборной России участвовал фигурист Мартин Бреславский, который выступает в паре с Марией Симоновой.

«Ребята интересные, с глубоким и, как мы шутим, «широким» внутренним миром. В работе с ними получаешь массу удовольствия. Они замечательные и во время постановки и отработки программ раскрываются с новых сторон.

Если в дальнейшем все сложится удачно, они заявят о себе на взрослом уровне. Потенциал у них есть. Ребята творческие. Мартину сам Бог велел. Его папа известный певец Доминик Джокер. В прошлом сезоне ребята добавили во всем, что касалось парных элементов», – рассказал тренер Сергей Росляков.

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