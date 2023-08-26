Росляков о паре Симонова – Бреславский: «Потенциал есть, ребята творческие. Мартину сам Бог велел, его папа – певец Доминик Джокер»

Теги сборная России пары Мария Симонова контрольные прокаты Сергей Росляков Мартин Бреславский Фигурное катание

Тренер оценил перспективы сына Доминика Джокера в фигурном катании.

Накануне в контрольных прокатах юниорской сборной России участвовал фигурист Мартин Бреславский, который выступает в паре с Марией Симоновой. 

«Ребята интересные, с глубоким и, как мы шутим, «широким» внутренним миром. В работе с ними получаешь массу удовольствия. Они замечательные и во время постановки и отработки программ раскрываются с новых сторон.

Если в дальнейшем все сложится удачно, они заявят о себе на взрослом уровне. Потенциал у них есть. Ребята творческие. Мартину сам Бог велел. Его папа известный певец Доминик Джокер. В прошлом сезоне ребята добавили во всем, что касалось парных элементов», – рассказал тренер Сергей Росляков.

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9 комментариев

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Александр Гороховик
Плачут небеса, а быть может, и я....
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Док Аксель
Спортивные и творческие гены не отдыхают на детях, если родители заинтересованы, а дети не ленятся. Удачи ребятам.
+5
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ribikorto
Доминик Джокер не только певец но и автор своих песен. Творческая жилка заключается наверное больше в этом.
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Е...С
Обратила на МаМа внимание еще в прошлом году. Ребята интересные, программы тоже нравятся, но, почему-то, все время боюсь за партнершу. Удачи ребятам и без травм.
+3
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Yves N
Пара интересная. Буду следить за их творчеством.
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Jessi
Спортс, там Юлия репетирует у Плющенко в сторис сегодняшнее. Красивая, стройная! Семененко и Игнатов тоже там.
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Даша Лавренова
На канале Skating skills видела Мартина ещё маленьким, его тогда с днём рождения поздравили тортом в лицо) когда увидела его повзрослевшим, сначала не узнала и не поверила.
https://youtu.be/WiU0IaF9CmQ?si=4ajWN3-UIKsoVFu5
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Александр Шульгин
Вопрос один кто такой Доминик Джокер
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Е...С
Ответ Даша Лавренова
На канале Skating skills видела Мартина ещё маленьким, его тогда с днём рождения поздравили тортом в лицо) когда увидела его повзрослевшим, сначала не узнала и не поверила. https://youtu.be/WiU0IaF9CmQ?si=4ajWN3-UIKsoVFu5
Ой какой ребенок. Как быстро дети взрослеют, всего пару лет прошло.
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