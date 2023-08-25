«Кадырова и Колесов покажут дух времени. Хотелось поставить нечто современное, не классику». Хореограф Чистякова о короткой программе пары

Теги Тамара Москвина сборная России пары Николай Морошкин Валерий Колесов Ясмина Кадырова Валерия Чистякова Фигурное катание

Хореограф рассказала о короткой программе Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова.

Фигуристы выступают в парном катании, в сезоне-2022/23 они стали четвертыми на чемпионате России и пятыми в финале Гран-при страны. Их новая короткая поставлена под песню Never Tear Us Apart в исполнении Bishop Briggs.

– Какой будет новая короткая программа Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова? Николай Морошкин охарактеризовал ее как скоростную и молодежную.

– Действительно, сами ребята молодые и красивые, поэтому хотелось поставить им нечто современное, чтобы откликалось. Не классику. Ясмина и Валера своим катанием покажут дух времени – как они молоды, красивы и энергичны.

Мне кажется, серьезные вещи ребята скатают позже. А сейчас они юные и им интереснее то, что мы придумали. Эту программу мы с Николаем начали ставить в конце весны, а сейчас вносим изменения. Немножко поменялась музыка, и Тамара Николаевна (Москвина) дает свои коррективы.

– Согласны с мнением, что этой паре больше идут дружеские образы, не про любовь?

– Думаю, они еще раскроются в разных темах. Все-таки Ясмина и Валера пока мало катаются вместе. Исполнять программы с сексуальным подтекстом, как у Бойковой и Козловского, еще рано. Но если они будут идти в этом направлении, то в следующих сезонах вполне может что-то получиться. Конечно, потенциал у них не до конца раскрыт, – рассказала хореограф Валерия Чистякова.

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3 комментария

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Katerina Sunny
Чистякова похоже ставит программы вместе с Морошкиным, просто имя не на слуху.
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Татьяна Вересова
Даже интересно стало, что им такое поставили. Скоро узнаем
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Allairina
Я очень заинтересовалась, что там поставили, как это будет на льду. Как они своим прокатом покажут этот самый "дух времени"
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