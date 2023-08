Федор Климов: «Меренкова и Галимов веселые, легкие по характеру. Стараемся это отразить в программах. У них получается, им идет»

Федор Климов рассказал о спортивной паре Вероника Меренкова – Даниль Галимов.

Накануне фигуристы представили короткую программу на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Сегодня они выступят с произвольной программой.

«С Вероникой и Данилем мы работаем уже не первый сезон. Мы – это наша тренерская команда: я, Дмитрий Савин и постановщик-хореограф . Новые программы ребятам поставила Соня. Естественно, дорабатывали все вместе.

Программы мне нравятся. Если их выкатать, то, вообще, будет замечательно. Короткая (Come With Me Now – Kongos) – веселая, заводная, произвольная (Bonnie Tyler – Total Eclipse Of the Heart) – более «широкая».

Ника и Даниль выросли в мастерстве. Начало прошлого сезона у них получилось несколько скомканным, неуверенным, их трясло на всех стартах, потому что первые же соревнования были юниорские Гран-при России.

Ответственность большая, а опыта не было и в начале сезона их не «хватило». Вторую половину они провели намного лучше. За счет этого появилась уверенность в себе, мы смогли двигаться дальше, и в катании, и в элементах, и в программах.

Контент потихоньку будем усложнять. Поддержки новые придумываем, стараемся все уровни поднять, планируем прыжки усложнить. На прокатах сейчас поедем с проверенным контентом, чтобы программы показать, но работу продолжим.

Ребята – хорошие, ладят между собой. Понятно, партнер должен придавать в паре уверенности, чтобы на него всегда можно было положиться. Но у Даниля с Никой нет четкого распределения «по ролям», они – команда.

Веселые, легкие по характеру. Это немаловажно. Мы стараемся это отразить в программах. У них получается, им идет», – сказал .

