Кирилл Давыденко: «Стараемся делать так, чтобы в каждой новой программе спортсмены росли. Чуть-чуть «взрослее» музыку, образы»

Кирилл Давыденко рассказал о подготовке своих учеников к контрольным прокатам.

«В этом году в контрольных прокатах участвуют два наших спортсмена – Ваня Рамзенков и Дима Шелковников.

У Вани прошлый сезон был непростым. В самом начале, осенью, он травмировался, восстановился и в конце сезона выступал. И не просто выступал, а отобрался в сборную команду.

Стал вторым на первенстве России старшего возраста «Олимпийские надежды», занял третье место на Спартакиаде. Причем, Спартакиада была для Вани первым серьезным турниром после травмы. До этого он стартовал на домашних соревнованиях, но, согласитесь, ответственность другая.

Жаль, конечно, что в сезоне некоторое время было упущено. Но от травм не застрахован никто. Пока восстанавливался, Ваня продолжал заниматься ОФП, нагружался, исключая травмированную ногу. Мы построили работу так, чтобы он восстанавливался максимально эффективно. Это и позволило удачно завершить сезон.

Дима, наоборот, перед прокатами заболел. К тому же, за лето парень сильно вырос. Перед поездкой в Новогорске почти три недели он не мог тренироваться в полную силу.

Но я решил, что нам надо ехать на прокаты, чтобы не демотивировать спортсмена. Если выздоровел, то не важно, вырос ты или болел, надо включаться, входить в сезон, показывать судьям свои программы.

На прокаты в этот раз со мной приехал и мой бывший спортсмен, помощник, тренер Антон Шулепов, который поставил программы Ване с Димой.

Стараемся делать так, чтобы в каждой новой программе спортсмены росли. Чуть-чуть «взрослее» музыку, образы, чтобы тянуться наверх, чтобы не было стагнации, шло развитие», – сказал Давыденко.