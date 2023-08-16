Хореограф Новичкина о музыке в фигурном катании: «Лучше попробовать что-то новое и быть непохожим на других. Не 155-й Кармен, а кем-то уникальным»

Теги сборная России Анна Новичкина Фигурное катание

Хореограф Анна Новичкина поделилась мнением о музыке для программ фигуристов.

– В фигурном катании встречается много заезженных тем: например, «Кармен», «Лебединое озеро». Как вы думаете, почему хореографы любят брать одно и то же?

– Это определенная стабильность: ты знаешь, что эта музыка хорошо звучит на льду, ее легко передать в плане образа, потому что люди услышат музыку и сразу поймут, о чем идет речь.

В конце концов, это не какая-то музыка из соседнего подъезда, это очень красивая популярная музыка, которую люди любят. Конечно, зацикленность музыки присутствует, но я стараюсь этого избегать.

Есть очень много разной красивой интересной музыки. Лучше попробовать что-то новое и быть непохожим на других. Не 155-й Кармен, а кем-то уникальным, – сказала Новичкина. 

14 комментариев

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Лия Романова
нельзя не согласиться - новые, с интересной необычной хореографией программы, запомнятся больше, чем миллионный раз повторяемые Роксэн, Лебеди и тд.
+7
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Mari Gams
Вот тоже удивляет , конечно , классика - это вечное , но молодым современным спортсменам неужели не интересно быть непохожими , современными , удивлять прогами под новую , ещё ни кем на льду не использованную музыку . Миллион же вариантов можно найти уникальных решений и быть не как все . Или постановщикам проще идти по накатанной дорожке ?
+5
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+5
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arisstopane
задача каждой соревновательной программы не в непохожести и/или уникальности выбора музыки,
это как раз вторично,
а в конкурентноспособности в борьбе за победу...
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Tytti
Новые интерпретации классики тоже могут быть интересными. Есть такие яркие программы Кармен, которые очень выделяются из остальных, и запоминаются на долго.
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Oleandra
А попробуй-ка создай что-нибудь уникальное под заезженную музыку.. это гораздо труднее, чем взять какие-нибудь уникальные барабаны и начать кривляться под них.. Дон Кихота многие танцевали, а засматривают "до дыр" олимпийскую ПП Загитовой.. и её же чёрного лебедя.
+6
-3
+3
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Olga Krayz
Можно понять, фигуристам хочется запомниться и выделяться на фоне других. Но им приходится думать и о судьях, которые часто предпочитают классику, а современные мелодии не понимают...
+3
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Мила Расковалова
Привлекательны программы еще и хорошей музыкальной нарезкой и выкатыванием, каждой музыкальной фразы и харизмой исполнителя
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Мила Расковалова
Ответ Mari Gams
Вот тоже удивляет , конечно , классика - это вечное , но молодым современным спортсменам неужели не интересно быть непохожими , современными , удивлять прогами под новую , ещё ни кем на льду не использованную музыку . Миллион же вариантов можно найти уникальных решений и быть не как все . Или постановщикам проще идти по накатанной дорожке ?
Ищущие возможность сказать новое слово в ФК достойны внимания, мб боятся провала?
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ЮИ
Безусловно... Но можно быть уникальной Кармен!
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Mari Gams
Ответ Лека-Лека
Далеко не каждый постановщик сможет поставить УНИКАЛЬНУЮ программу. А те, кто сможет, далеко не всем спортсменам по карману. А классика решает много проблем. Ее приятно слушать, и все понятно с образами.
Ориентироваться на «понятный образ и легко слушать « так себе идея и соответсвенно уровень (
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