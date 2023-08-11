Жулин о Степановой и Букине: «Мне кажется, им очень комфортно в моей группе. Обе программы готовы»

Жулин ответил на вопрос о переходе Степановой и Букина в свою группу.

В марте Александра Степанова и Иван Букин, которые являются пятикратными призерами чемпионатов Европы в танцах на льду, перешли в группу Александра Жулина. Ранее они тренировались у Александра Свинина и Ирины Жук.

– Насколько Степанова и Букин освоились в вашей группе?

– Мне кажется, им очень комфортно. Обе программы готовы. Нужно все накатывать. Надеюсь, что к [контрольным] прокатам будут в хорошей форме, – сказал Жулин.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16–17 сентября в Москве.