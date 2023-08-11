Жулин о Степановой и Букине: «Мне кажется, им очень комфортно в моей группе. Обе программы готовы»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Жулин ответил на вопрос о переходе Степановой и Букина в свою группу.

В марте Александра Степанова и Иван Букин, которые являются пятикратными призерами чемпионатов Европы в танцах на льду, перешли в группу Александра Жулина. Ранее они тренировались у Александра Свинина и Ирины Жук.

– Насколько Степанова и Букин освоились в вашей группе?

– Мне кажется, им очень комфортно. Обе программы готовы. Нужно все накатывать. Надеюсь, что к [контрольным] прокатам будут в хорошей форме, – сказал Жулин.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16–17 сентября в Москве.

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12 комментариев

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suda net
Ого! Хорошо! Интересно, что для Саши и Вани приготовила команда Жулина? Не люблю торопить время, но реально интересно, как их видит "Маэстро".)))
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Татьяна Вересова
С нетерпением жду возвращения Саши и Вани!
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Призрачный триксель
Как же хочется увидеть их на льду 😃
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bolelschiza
соскучилась по ним)
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Olga.t
ЗдОрово, что Саша и Иван идут в сезон!
После свистопляски и распада танцевальных дуэтов в российских танцах, это островок стабильности и профессионализма.
И молодёжь подтянет свой уровень.
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Аврора кубик
С нетерпением жду Ваню и Сашу !!!! 😍прекрасная танцевальная пара🔥❤️
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Аленка_76
Очень жду Сашу с Ваней в сезоне!
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Светлана М
Очень нравятся мне Саша и Ваня. Интересно посмотреть на их новые программы. Успехов в сезоне!
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N-fox
Во т кого я жду! Мне кажется, они еще могут сказать свое яркое слово в этом сезоне. Пусть откроется второе дыхание!
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King_bez_ice
Ответ suda net
Ого! Хорошо! Интересно, что для Саши и Вани приготовила команда Жулина? Не люблю торопить время, но реально интересно, как их видит "Маэстро".)))
Произвольную собирались оставить с прошлого сезона от Жук
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ДИОНИС
Ну и прекрасно! Ждём на льду Сашу и Ваню!
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Док Аксель
Саша с Иваном перешли в новый ТШ не для того, чтобы участвовать только в ледовых шоу. В новый сезон после перерыва они возвращаются с новыми программами, которые мы увидим на контрольных прокатах и оценим их. Удачи !
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