Даниэль Тюменцев: «Видел Илона Маска, когда он вместе с ребенком приезжал в офис SpaceX. У меня крутой босс»

Фигурист Даниэль Тюменцев рассказал, как встретился с Илоном Маском.

Тюменцев выступал в парном катании с Софией Барам, но решил взять паузу в карьере. Он совмещал фигурное катание с работой техником в компании SpaceX.

– Я всю жизнь в этом спорте, не представляю, как без него жить. Поэтому решение взять паузу было совсем не простым. Мне нравится быть на льду, я люблю поездки на соревнования и адреналин от выступлений.

Вдобавок это позволяет отвлекаться от работы, что тоже полезно. Одно дополняет другое: если у меня была тяжелая тренировка, я переключаюсь на работу и отдыхаю. И наоборот. Посмотрим, как все пойдет сейчас.

Главная сложность в том, что на меня все свалилось одновременно – и работа в SpaceX, и успехи на льду.

Наверное, трудно объять необъятное, и к концу сезона я понял, что надо выбрать что-то одно – хотя бы на время. Как минимум чтобы выспаться. Отказываться от работы мечты я не готов – не всякому выпадает такой шанс, согласитесь.

– Как объяснить человеку со стороны, почему все так мечтают там работать?

– Это уникальное место. Мы каждый день делаем что-то новое, придумываем то, чего до нас не существовало. Это постоянный прогресс, SpaceX ежедневно раздвигает границы возможного.

Возьмите, к примеру, ракету Starship: ее стартовая площадка видоизменяется и корректируется практически каждый день, вы видите, как она становится лучше. Это и есть ответ на вопрос, в чем крутость SpaceX. Они никогда не останавливаются и все время идут вперед.

Вспомните, как над ними смеялись, когда у компании не получалось успешно приземлить ракету. И кто смеется сейчас? SpaceX делает запуски пять раз в месяц, но главное – ракеты используются повторно. Некоторые ракеты делают по 15 полетов – это же невероятный результат. Там чертовски интересно работать.

– Из тебя вышел бы хороший амбассадор SpaceX.

– Было бы неплохо. Но я правда горжусь тем, где работаю. Потому что верю, что мы можем помочь всему человечеству. Дело совсем не в деньгах, а в том, что у людей есть мечта – полететь на другую планету, совсем как в книжках.

Илон Маск довольно откровенно об этом говорит: «Если на Земле произойдет катастрофа, нам понадобится планета Б».

Это объясняет и идею повторного использования ракет. Каждый запуск стоит сотни миллионов долларов – и было бы неплохо эту сумму уменьшить. Однажды ракеты станут как самолеты и смогут совершать сотни, тысячи полетов.

– Твой прогноз: когда нога человека снова ступит на Луну?

– В 2025 году. Да, я в это верю, это вполне возможно. Маск уверен, что к 2030 году мы начнем полеты на Марс.

– А ты с ним лично встречался?

– Нет, но я его видел. Он недавно приезжал в офис SpaceX, а я как раз был на работе, так что мне удалось на него посмотреть. Он приехал вместе с ребенком, это было ужасно мило. У меня крутой босс, чего уж там.

Два года назад я написал пост: «Илон Маск всегда будет меня вдохновлять. Я никогда не сдамся – однажды получу работу в SpaceX и добьюсь успехов в фигурном катании». Приятно осознавать, что все так и вышло, – сказал Тюменцев в интервью Sports.ru.

«Катаю на ЧМ, а в это время с космодрома стартует корабль, который я собирал». Фигурист Тюменцев нашел работу у Илона Маска