Ксения Цибинова: «Когда я смотрела этапы Гран-при России, всегда думала: «Может, попробовать еще раз?» Но уже все, что сделано, то сделано»

Теги сборная России женское катание Ксения Цибинова Кубок Первого канала по фигурному катанию Серия Гран-при России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигуристка Ксения Цибинова ответила на вопрос о возможном возвращении к соревнованиям.

– Следишь ли ты сейчас за фигурным катанием? Знаю, что некоторым бывает сложно после завершения карьеры смотреть соревнования...

– Я все смотрю. Даже когда я только закончила, я все смотрела, на контрольные прокаты ходила. Потом домой приезжала и думала: «Блин, может, все-таки вернуться?» Так было на протяжении долгого времени.

Потом, когда закончились этапы Гран-при, поспокойнее стало. Но, когда я смотрела этапы, всегда думала: «Может, попробовать еще раз? Ну последний разочек...» Но уже все, что сделано, то сделано.

– По чему ты больше всего скучаешь?

– По соревнованиям. Мне нравилось выступать, особенно на чемпионате России, когда было много зрителей.

– Прошлый сезон проходил полностью внутри России, но при этом было много разнообразных турниров с высокими призовыми. Не жалела, что ты всего этого не застала?

– Я хотела бы поучаствовать в Кубке Первого канала. Получается, я закончила, и где-то через год появилось это соревнование. Было бы круто на нем выступить – это командный дух, все друг друга поддерживают.

Турнир шоу-программ – это тоже что-то необычное, интересное. Можно увидеть ребят в таких образах, в которых они никогда не выступали на соревнованиях. Этот турнир полностью открыт для фантазии и прикольных номеров.

А так, в целом больше нет каких-то соревнований, в которых мне прям хотелось бы поучаствовать, – сказала Цибинова.

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3 комментария

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Mari Gams
Естественно, когда ты посвятил большую часть своей жизни какому- то делу , то трудно уходить и обязательно будешь скучать , и это не только в спорте , жизнь такая )
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Док Аксель
Ничто на земле не проходит бесследно, а тем более активное занятие профессиональным спортом. Вспоминать, тосковать и скучать приходится, куда же без этого.
+1
0
+1
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Александр Шульгин
Сама виновата что псизанула и закончила шансы были
+1
0
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