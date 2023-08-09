Ксения Цибинова: «Когда я смотрела этапы Гран-при России, всегда думала: «Может, попробовать еще раз?» Но уже все, что сделано, то сделано»

Фигуристка Ксения Цибинова ответила на вопрос о возможном возвращении к соревнованиям.

– Следишь ли ты сейчас за фигурным катанием? Знаю, что некоторым бывает сложно после завершения карьеры смотреть соревнования...

– Я все смотрю. Даже когда я только закончила, я все смотрела, на контрольные прокаты ходила. Потом домой приезжала и думала: «Блин, может, все-таки вернуться?» Так было на протяжении долгого времени.

Потом, когда закончились этапы , поспокойнее стало. Но, когда я смотрела этапы, всегда думала: «Может, попробовать еще раз? Ну последний разочек...» Но уже все, что сделано, то сделано.

– По чему ты больше всего скучаешь?

– По соревнованиям. Мне нравилось выступать, особенно на чемпионате России, когда было много зрителей.

– Прошлый сезон проходил полностью внутри России, но при этом было много разнообразных турниров с высокими призовыми. Не жалела, что ты всего этого не застала?

– Я хотела бы поучаствовать в Кубке Первого канала. Получается, я закончила, и где-то через год появилось это соревнование. Было бы круто на нем выступить – это командный дух, все друг друга поддерживают.

Турнир шоу-программ – это тоже что-то необычное, интересное. Можно увидеть ребят в таких образах, в которых они никогда не выступали на соревнованиях. Этот турнир полностью открыт для фантазии и прикольных номеров.

А так, в целом больше нет каких-то соревнований, в которых мне прям хотелось бы поучаствовать, – сказала .