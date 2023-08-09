Цибинова о дружбе в фигурном катании: «Когда ты подрастаешь, чувствуешь, как обостряется конкуренция, поэтому дружбы не бывает»

Теги сборная России женское катание Ксения Цибинова Фигурное катание

Ксения Цибинова заявила, что дружбы в фигурном катании не бывает.

– Какие-то знакомства, дружбу ты забрала с собой из спорта?

– Да, есть фигуристы, с которыми я поддерживаю связь, общаюсь. Понятное дело, что из школы у меня никого нет. Но и из фигурного катания у меня не так много друзей. После завершения карьеры остались единицы.

– Вечная дискуссия: существует ли дружба в фигурном катании. Какое у тебя мнение?

– Когда ты маленький, может быть, дружба и есть. Но когда ты подрастаешь, чувствуешь, как обостряется конкуренция, поэтому дружбы не бывает, – сказала фигуристка.

Также Цибинова рассказала, чем занимается после завершения карьеры.

– Как ты искала себя после завершения карьеры? Как осваивалась в новой жизни?

– Я пошла учиться в колледж на тренера, сейчас я на третьем курсе. Здесь я нашла новых друзей. Потом планирую пойти в институт, тоже в спортивный.

Плюс сейчас появилась возможность кататься в шоу, и это тоже огромный плюс, потому что можно кататься в свое удовольствие. Мне это очень нравится, я кайфую от того, что делаю. Приятно дарить зрителям эмоции и получать от них отдачу.

– Стала ли ты счастливее, завершив карьеру?

– В принципе, можно так сказать. Все равно в спорте у тебя присутствует какое-то напряжение. А когда спорт заканчивается, ты опускаешь себя, выдыхаешь, и действительно становится легче. И морально, и физически, – добавила она.

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31 комментарий

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Ягун Ягунини
Очень жаль, что не "взлетело" то поколение барсиков у Пановой, Канышева, Синицына, Костюк, Цибинова, Кузьменко, Фролова, Шаботова, Стародубцева.... Такие интересные девчонки были, одно удовольствие было наблюдать за их прокатами, но по разным причинам не срослось ни у кого, за исключением Синички. Но и потенциал Ксюши не был полностью реализован из-за различных болячек.
+14
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Anna
Ответ Татьяна Вересова
Трусова полоскали несколько дней назад за похожие слова. Вот и Цибинова того же мнения. Видимо, этим девочкам чуждо лицемерие. Ну или они вкладывают в понятие "дружба" нечто большее, чем совместные селфи.
А те, кто дружат лицемеры что ли? Все разные, у Трусовой нет друзей не только в спорте, а в целом.Может в этом причина...
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Татьяна Вересова
Трусова полоскали несколько дней назад за похожие слова. Вот и Цибинова того же мнения. Видимо, этим девочкам чуждо лицемерие. Ну или они вкладывают в понятие "дружба" нечто большее, чем совместные селфи.
+20
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Алеся Ткаченко
Ответ Татьяна Вересова
Трусова полоскали несколько дней назад за похожие слова. Вот и Цибинова того же мнения. Видимо, этим девочкам чуждо лицемерие. Ну или они вкладывают в понятие "дружба" нечто большее, чем совместные селфи.
А за что полоскать?Понятно что между соперницами дружбы не бывает
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Mari Gams
Главное , что после спорта жизнь не заканчивается , начинается новый этап в котором много чего интересного кроме спорта , и все , кто заканчивает спортивную карьеру начинают это понимать . Что касается дружбы , то дружить с конкурентом сложно , скорее невозможно , дружба это когда ты готов отдать другу все , но на пьедестале в спорте подвинуться никто не готов )
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Black&White
Ответ Лека-Лека
Так у Трусовой ВООБЩЕ НЕТ ДРУЗЕЙ. Ни в спорте, ни на учебе, ни вне спорта, ни со школы, ни с детского сада. Вот и остается ей только селфи. И собаки - игрушки, которыми она не занимается.
Главное, чтобы у вас друзья были. А то ни одного поста про Сашу не пропускаете)
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tanya_1111
Ответ Лека-Лека
Так у Трусовой ВООБЩЕ НЕТ ДРУЗЕЙ. Ни в спорте, ни на учебе, ни вне спорта, ни со школы, ни с детского сада. Вот и остается ей только селфи. И собаки - игрушки, которыми она не занимается.
Загитова тоже в своё время говорила, что у нее нет подруг, ничего живёт же как-то, но вопросы только к Трусовой.
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fillette
Ответ tanya_1111
Загитова тоже в своё время говорила, что у нее нет подруг, ничего живёт же как-то, но вопросы только к Трусовой.
Ну, в свое время тут сильно возмущались, когда Алина сказала, что ее лучшие подруги - мама и сестра. И основания так утверждать у нее были - она это сказала после того как одна из ее "подруг" , Паненкова изрядно на нее набросила во время интервью ). Так что, нет, не только к Трусовой ).
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Ягун Ягунини
Ответ Black&White
Может, потому что один штаб выдавил всех? Теперь даже если появляется кто-то таланливый, начинают сразу гнать в этот штаб. Даже Лизу хотели в ТШТ пристроить.
Кузьменко во Франции, Шаботова за Украину, Цибинова и Фролова в ЦСКА к Давыдову, а Фролова потом к Рукавицыну, Костюк в парное, а ещё Зинина к Плющенко, потом к Василевскому, Шифрина к Плющенко... это всё один штаб?
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Док Аксель
Это всё от того, что не учились в общеобразовательных школах и во дворе не играли со сверстниками. А были на домашнем обучении и тренировались с раннего утра по несколько раз в день. Где взяться друзьям и подругам, одни соперники на льду...
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Валерий Петров
Ответ Ягун Ягунини
Кузьменко во Франции, Шаботова за Украину, Цибинова и Фролова в ЦСКА к Давыдову, а Фролова потом к Рукавицыну, Костюк в парное, а ещё Зинина к Плющенко, потом к Василевскому, Шифрина к Плющенко... это всё один штаб?
Так Шаботова уже и не за Украину, и непонятно где вообще
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Алексей Токарев
Ответ Elina Egorova
Зациклилась на дружбе. Мне интересно, а у аФторов друзей много? Или для начала интересоваться, что для человека одначает слово дружба!?
Настоящий друг не матрац, но положиться на него можно.
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Валерий Петров
Ответ Black&White
Может, потому что один штаб выдавил всех? Теперь даже если появляется кто-то таланливый, начинают сразу гнать в этот штаб. Даже Лизу хотели в ТШТ пристроить.
Кто хотел Лизу пристроить?
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Elina Egorova
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Ответ Ягун Ягунини
Очень жаль, что не "взлетело" то поколение барсиков у Пановой, Канышева, Синицына, Костюк, Цибинова, Кузьменко, Фролова, Шаботова, Стародубцева.... Такие интересные девчонки были, одно удовольствие было наблюдать за их прокатами, но по разным причинам не срослось ни у кого, за исключением Синички. Но и потенциал Ксюши не был полностью реализован из-за различных болячек.
Так всегда было. И тогда наши не занимали весь пьедестал. Кто помнит талантливых соперниц Водорезовой? Или Бутырской? Слуцкой?
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Юра Плисецкий
Ответ Anna
А те, кто дружат лицемеры что ли? Все разные, у Трусовой нет друзей не только в спорте, а в целом.Может в этом причина...
А кто дружит? Только парни между собой дружат.
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Ягун Ягунини
Ответ Валерий Петров
Так Шаботова уже и не за Украину, и непонятно где вообще
Да, я в курсе. Но на своем последнем старте Шаботова катала за Украину, и сейчас она уж точно не в "этом штабе".
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Ягун Ягунини
Ответ Elina Egorova
Так всегда было. И тогда наши не занимали весь пьедестал. Кто помнит талантливых соперниц Водорезовой? Или Бутырской? Слуцкой?
У Водорезовой не было талантливых соперниц, которые могли бы помешать ей отобраться на ГС. В начале её карьеры она была на голову выше любой другой одиночницы из СССР, после болезни конкуренцию составляли Кондрашова и Иванова. И всё. Примерно тоже самое было у Слуцкой и Бутырской. Соперничали с ними Солдатова, Волчкова, Соколова, даже был один сезон, когда Слуцкая не отобралась на ГС, но это было эпизодически. Других талантов, про которых можно сказать, что их незаслуженно забыли, тогда и не было.
Всё-таки уровень конкуренции в нашем женском одиночном катании, начиная с времен после ОИ в Ванкувере и по сей день, не соразмерим с тем, что было раньше.
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Алё? Алёна
Ответ Валерий Петров
Так Шаботова уже и не за Украину, и непонятно где вообще
В России она, гооворит будет продолжать
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tanya_1111
Ответ Алексей Токарев
Просто некоторые взрослые люди, становятся слишком меркантильные.
Просто есть такое слово как "конкуренция", а если еще эта конкуренция происходит в не совсем честном виде спорта, то дружить наверное и правда сложновато, тем более когда ты на это дело кладешь практически всю свою жизнь.
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Александр Скворцов
Дружба-понятие круглосуточное и бескорыстное. Так что трудно дружить, если люди имеют одинаковую профессию или одинаковый вид спорта, при этом имеют схожий профессиональный статус и конкурируют. Это трудно, но это возможно, примеры из жизни имеются.
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Mion
Вот не понимаю, зачем идти учиться на тренера. Ксении даже в армию не надо, можно спокойно год подучиться и начать заниматься чем-то новым и интересным. Сейчас еще потратит время, чтобы работать на подкатах или помощником тренера лет до 40… Сходила бы на профориентацию что ли…
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Татьяна Вересова
Ответ Алеся Ткаченко
А за что полоскать?Понятно что между соперницами дружбы не бывает
Я тоже не понимаю, что. Но факт, было.
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Elina Egorova
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Зациклилась на дружбе. Мне интересно, а у аФторов друзей много? Или для начала интересоваться, что для человека одначает слово дружба!?
0
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tanya_1111
Ответ Алексей Токарев
Есть такая древняя традиция как "спортивное поведение", которая воспитывает человека относится к противникам уважительно, сколь бы напряжена не была конкуренция. Проигравший должен поздравлять победителя и устраивать для него праздник. А не истерить "почему у всех есть золотая медаль а у меня нет" как некоторые.
Это вы к чему сейчас?
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