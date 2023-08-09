Андрей Ежлов: «Мы с Шевченко еще не знаем, поедем ли на контрольные прокаты. Ждем окончательного решения от федерации»

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов еще не знают, выступят ли на контрольных прокатах.

«Мы еще не знаем, поедем ли на контрольные прокаты. Ждем окончательного решения от федерации. Но мы, конечно же, готовы и будем очень рады, если нас допустят.

Подготовка к сезону идет полным ходом. Сейчас у нас достаточно интересный этап, потому что активно работаем над хореографией танцев и проживаем образы наших героев», – сказал Ежлов.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16-17 сентября в Москве.