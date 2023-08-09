Андрей Ежлов: «Мы с Шевченко еще не знаем, поедем ли на контрольные прокаты. Ждем окончательного решения от федерации»

Теги сборная России танцы на льду Софья Шевченко контрольные прокаты Андрей Ежлов Фигурное катание

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов еще не знают, выступят ли на контрольных прокатах.

«Мы еще не знаем, поедем ли на контрольные прокаты. Ждем окончательного решения от федерации. Но мы, конечно же, готовы и будем очень рады, если нас допустят.

Подготовка к сезону идет полным ходом. Сейчас у нас достаточно интересный этап, потому что активно работаем над хореографией танцев и проживаем образы наших героев», – сказал Ежлов.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16-17 сентября в Москве.

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11 комментариев

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romeo5555
Успешного сезона ребятам 😉
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Док Аксель
Не беда, если не пригласят на контрольные прокаты. Главное успешно подготовиться к сезону с интересными программами. Удачи !
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Mari Gams
Главное , что тренировки идут успешно , если и пропустят КП , ничего , главное на стартах успешно откатать . Удачи ребятам , пара интересная !
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Olga Krayz
Было бы интересно посмотреть на них! Удачи ребятам.
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Lina Dzhanibek
Удачного сезона и интересных программ!
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Tanya2508
Хотелось бы их увидеть на ОП, интересная пара
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Елена Спирина
Желаю ребятам успехов в новом сезоне. Пусть все получится!
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Katerina Sunny
На контрольных прокатах в Новогорске пусть федерация всех смотрит, а на ОП со зрителями уже выбирает. Но с шоу и осенью не думаю, что все до ОП доедут даже из сборной.
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Аленка_76
Интересная пара образовалась. Удачи им в сезоне!
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Илларион
Удачи Софье и Андрею а новом сезоне!
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Люся Т
Пусть все складывается так как вам удобно и выгодно! Тренируйтесь, участвуйте, побеждайте!
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