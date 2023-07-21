Денис Самохин: «Программы у Хаврониной и Нарижного готовы. Готовимся выступить на контрольных прокатах, если допустят»

Теги сборная России танцы на льду контрольные прокаты Девид Нарижный ТАСС Ирина Хавронина Фигурное катание

Ирина Хавронина и Девид Нарижный готовятся выступить на контрольных прокатах сборной России.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин. 

Фигуристы начали кататься вместе в январе этого года. Ранее Хавронина выступала с Дарио Чиризано, Нарижный – с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.

«Все идет хорошо, в рабочем режиме. Программы у ребят готовы.

Готовимся выступить на взрослых контрольных прокатах, если допустят», – сообщил Самохин.

Контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в Москве. 

 

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2 комментария

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блОК
Будет интересно посмотреть, что получилось
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Док Аксель
Пара добротная, техничная должна быть. С интересом ждём их прокатов. Время для скатывания есть. Удачи !
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