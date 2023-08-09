Диана Дэвис о падениях с поддержек: «Некоторые вещи не меняются, когда впервые надеваешь новые костюмы»
Диана Дэвис пошутила насчет падений в новых костюмах.
В этом сезоне танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступает на международных соревнованиях за сборную Грузии.
«Некоторые вещи никогда не меняются, когда вы впервые надеваете новые костюмы», – написала Дэвис и выложила видео падений с поддержки в 2021-м и 2023-м.
Главное, что ребята, в отличие от некоторых, на соревнованиях не падают.
Но лучше всё же без падений!