Диана Дэвис о падениях с поддержек: «Некоторые вещи не меняются, когда впервые надеваешь новые костюмы»

Диана Дэвис пошутила насчет падений в новых костюмах.

В этом сезоне танцевальный дуэт и выступает на международных соревнованиях за сборную Грузии.

«Некоторые вещи никогда не меняются, когда вы впервые надеваете новые костюмы», – написала Дэвис и выложила видео падений с поддержки в 2021-м и 2023-м.