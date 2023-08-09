Диана Дэвис о падениях с поддержек: «Некоторые вещи не меняются, когда впервые надеваешь новые костюмы»

Теги танцы на льду фото сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис пошутила насчет падений в новых костюмах.

В этом сезоне танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступает на международных соревнованиях за сборную Грузии.

«Некоторые вещи никогда не меняются, когда вы впервые надеваете новые костюмы», – написала Дэвис и выложила видео падений с поддержки в 2021-м и 2023-м.

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18 комментариев

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Asya Franke
Ответ Rina
Я думала костюмы для начала обкатываются на тренировках.
А вы думаете, это фото с соревнований?😅
+18
-1
+17
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Allbee
Ответ Ольга Долгова
Может стоит получше тренироваться и тогда новый костюм не будет помехой для хороших выступлений.
Так это вроде тренировки, в падениях они не были замечены
+13
-3
+10
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Лека-Лека
Падения на тренировках - нормальная практике.
Главное, что ребята, в отличие от некоторых, на соревнованиях не падают.
+15
-6
+9
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Olga.t
Ответ your_aurora
Плохому танцору, как говорится…
Падения на тренировках не беда, вот когда некая пара с падениями выигрывает соревнования с заоблачными баллами - вот где проблема проблем))
+9
-1
+8
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Anna
Ответ Rina
Я думала костюмы для начала обкатываются на тренировках.
Это и есть тренировки
+7
-1
+6
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Лека-Лека
Ответ your_aurora
Плохому танцору, как говорится…
Это Вы про Худу?
+10
-5
+5
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suda net
Это называется, обновить костюм?)
Но лучше всё же без падений!
+2
-1
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девочкитакиедевочки
А что о наших танцпарах нет постов?
+1
-1
0
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MARG-la
Ответ Olga.t
Падения на тренировках не беда, вот когда некая пара с падениями выигрывает соревнования с заоблачными баллами - вот где проблема проблем))
Проблема, когда пара уровня ДС становится второй парой страны уровня России, соответственно попадает в сборную и её везут на ОИ. Вот это реально огромная проблема для танцев той страны, за которую выступают подобные" таланты ". И когда после протаскивания по головам всех от российских танцев практически ничего не остается- всё разбегаются или заканчиваются, понимая полную бесперспективность борьбы с ТАКИМ! блатом. Вот это проблема так проблема. А всё остальное... рабочие моменты. За исключением, конечно, отстранения спортсменов нашей страны от соревнований
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MARG-la
Ответ Лека-Лека
Падения на тренировках - нормальная практике. Главное, что ребята, в отличие от некоторых, на соревнованиях не падают.
Так они и не катаются! Диана вообще пешком ходит.
+1
-1
0
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Shtirly
Ответ MARG-la
Так они и не катаются! Диана вообще пешком ходит.
Правильное выражение: ходит! Скольжения, увы, там как не было, так и не появилось.. Так, элегантно ковыряет лед..
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