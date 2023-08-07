Алиев о шоу-номере под стихотворение Есенина: «Я сам пишу стихи, бываю таким же хулиганом. Судьям не понравилось, но главное – было по кайфу кататься»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев рассказал о своем номере на турнире шоу-программ «Русский вызов».

– Есенин, «Русский вызов», твоя программа. Расскажи немного про эту идею, кому она пришла в голову, о чем была программа и как ты относишься к тому, как тебя оценили?

– Очень мало было времени на постановку программы. Я лежал дома, смотрел сериал «Есенин» с одним из моих любимых российских актеров – Сергеем Витальевичем Безруковым.

Мне настолько запал в душу этот сериал... Я сам пишу стихи, сам бываю таким же хулиганом, как Есенин. 

– Завидую вашему поколению, что для тебя любимый сериал с Безруковым – «Есенин». Для меня Безруков – это Саша Белый. Кстати, сейчас задумался: почему бы на следующий «Русский вызов» тебе не взять Сашу Белого?

– Ну, слушай, все может быть. Судьбой, наверное, было дано откатать эту программу. Сериал запал в душу не только потому, что я пишу стихи, но еще и Безруков – я его обожаю. Все детство смотрел разные фильмы, сериалы...

Постановка получилась по щелчку пальцев. Настолько она мне понравилась. А я катал ее не только на «Русском вызове», но и дальше в шоу – я катал это вот отсюда (показывает на грудь). 

К сожалению, многим судьям не понравилось. Поставили плохую оценку. Но я знаю очень много людей, которые прочувствовали эту историю. Самое главное, что я тогда сам себе ответил – мне по кайфу кататься здесь. Сам турнир был здоровский, и я был классный Есенин. 

Да, были люди, которые это оценивают. Им не понравилось...

– Но был особенный человек, которому понравилось. 

– Да, Сергей Витальевич отреагировал на это, и мне безумно приятно. Он выложил это к себе в соцсети, я был поражен, потому что смотрел на этого человека в детстве... Я, конечно, был в шоке. Потом он пригласил меня к себе на «Исповедь хулигана» в театр, – сказал Алиев в шоу «Произвольная программа» на Первом канале. 

Актер Безруков о номере Алиева: «И отчаяние, и взрывной характер, и пронзительная боль Сергея Есенина — все это было в выступлении Дмитрия»

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7 комментариев

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Димка такой искренний, парень с открытым сердцем. Читаешь этот кусочек интервью, и он тебя трогает за душу (а ты ведь нисколечки не фанат Безрукова ;)!
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Будем надеяться, что в этом сезоне на шоу программ будет иной состав жюри, а ФФКР пропишет критерии оценивая программ и отбор, регламент для самих участников.
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Наверно, судьи важнее, но нам понравилось, и было видно, что Дима весь в танце.
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Ответ Док Аксель
Будем надеяться, что в этом сезоне на шоу программ будет иной состав жюри, а ФФКР пропишет критерии оценивая программ и отбор, регламент для самих участников.
В любом случае состав изменится,Юдашкина больше нет
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