Опубликован тизер короткой программы Валиевой: она поставлена под песню I see red группы Everybody Loves an Outlaw
Команда Тутберидзе опубликовала тизер новой короткой программы Камилы Валиевой.
Программа поставлена под песню I see red группы Everybody Loves an Outlaw.
Валиевой 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.
https://youtu.be/rRFsZ1bifm0
Замечательная песня.
Ками наконец дождалась проги без лирики)
Руки хороши. До зреложенского Камила конечно пока не доросла) Для того чтобы научиться раскрепощаться, на зрителя катать и свободу на льду показать норм - она ведь всегда строгую форму в основном катала, в себе(ханю стайл). Если легкости прибавит к середине сезона может и получится.