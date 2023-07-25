Опубликован тизер короткой программы Валиевой: она поставлена под песню I see red группы Everybody Loves an Outlaw

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Команда Тутберидзе опубликовала тизер новой короткой программы Камилы Валиевой.

Программа поставлена под песню I see red группы Everybody Loves an Outlaw. 

Валиевой 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sky Smoker
Ох, какая красота! Камила с ее плавными линиями и раскатом будет шикарна в блюзе.
https://youtu.be/rRFsZ1bifm0
Замечательная песня.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Миловидов
Красотка! Видно что схуднула с весны, с телом договорилась. Ждем чистых прокатов!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orange carrot
Спасибо что не нудли))
Ками наконец дождалась проги без лирики)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
russalka
В начале напоминает Загитову в Ларе Крофт
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bona ulo
Красиво. Интересно. Все же порой приходят мысли, что не будь той истории на ОИ, то как знать как бы все сложилось, может и не было бы новых программ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antrrap
Надеюсь, у Ками будет красное платье! Вроде пока такого не было)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stella88
Чего-нибудь бы монументального, мощного, нетривиального . А это уже было у Даниила - косторная-стайл.
Руки хороши. До зреложенского Камила конечно пока не доросла) Для того чтобы научиться раскрепощаться, на зрителя катать и свободу на льду показать норм - она ведь всегда строгую форму в основном катала, в себе(ханю стайл). Если легкости прибавит к середине сезона может и получится.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orange carrot
Ответ Роман Миловидов
Красотка! Видно что схуднула с весны, с телом договорилась. Ждем чистых прокатов!
Так она в тренировочной одежде, тут ничего не видно))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аленка_76
Очень красиво! жду ОПы!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashafan2
Выглядит интересно!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдель
все те же руки-мельницы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Опять сайт глючит... Нет у них хорошего сисадмина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Леди совершенство. Шикарная красотка демонстрирует 8-й разный образ за 12 месяцев. Самый универсальный фигурист в мире.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iti_na_taiti
Красиво. Камила стала намного раскрепощеннее на льду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий