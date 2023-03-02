Боровикова о дуэте Хавронина – Нарижный: «Наша команда подготовила номер для турнира по шоу‑программам, но Иру с Девидом не отобрали»

Теги сборная России танцы на льду Девид Нарижный Ирина Хавронина Мария Боровикова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Ирина Хавронина и Девид Нарижный готовили номер для турнира шоу-программ.

Об этом рассказала тренер дуэта Мария Боровикова.

«Процесс скатывания пары Хавронина/Нарижный идет полным ходом. Наша команда подготовила номер для турнира по шоу‑программам. Ребята с удовольствием участвовали в процессе создания и сценария, и творческих решений. Поэтому катают номер в кайф.

Мы старались соблюсти все законы жанра: сюжет интересный и полностью раскрыт в танце. Они хорошо чувствуют то, что делают. Их стильное исполнение еще добавляет номеру шик.

Но Иру с Девидом не отобрали на турнир. Не знаю, как происходил отбор и по каким критериям. Они готовы были показать номер на кастинге, но его не было в регламенте. Да и юниорских заслуг у них немало. Плюс у Девида две победы на Гран‑при этого сезона. Конечно, мы все очень расстроились, что не сможем показать интересную творческую работу.

Впрочем, теперь у моих учеников есть очень красивый показательный номер. Возможно, получится его все‑таки продемонстрировать», – сказала Боровикова.

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9 комментариев

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chespo
Так было из кого выбирать, спортсменов с заслугами достаточно, по какой причине должны были отобрать пару новоделов, не выступивших в таком составе еще ни на одном соревновании?
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Lennuci
Девиду хозяйство в штанах держать надо почаще.
С чего их должны были выбрать? Ни одного выступления вместе на стартах.
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Додик Аксель
О чём уже не раз писал я и другие пользователи. Сколько можно ФФКР всё решать кулуарно без публичного освещения правил, регламента проведения различных соревнований, а главное критериев отбора участников на шоу - программу. Подало заявку допустим 15 участников, а отобрали 10, без предварительного показа, кастинга, как угодно это назови. Чем руководствовались при отборе участников ?
+3
-3
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Viks
Ответ блОК
Вам не надоело коверкать их фамилии под каждым постом?
Чья фамилия исковеркана?
+1
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блОК
Ответ Viks
Совсем запутался: Девид вроде бы еврейское имя, Нарижный вроде бы украинская фамилия. Он вообще кто? Он точно Нарижный, а не Наружный?
Вам не надоело коверкать их фамилии под каждым постом?
+3
-2
+1
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Viks
Совсем запутался: Девид вроде бы еврейское имя, Нарижный вроде бы украинская фамилия. Он вообще кто? Он точно Нарижный, а не Наружный?
+2
-7
-5
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NataliaB.3003
Так вам и надо.. 💃🤡😼
+10
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блОК
На них было бы поинтереснее посмотреть, чем на ХБ
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Е...С
Жаль, хотелось бы посмотреть на новую пару.
+4
-5
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