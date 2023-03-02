Боровикова о дуэте Хавронина – Нарижный: «Наша команда подготовила номер для турнира по шоу‑программам, но Иру с Девидом не отобрали»
Ирина Хавронина и Девид Нарижный готовили номер для турнира шоу-программ.
Об этом рассказала тренер дуэта Мария Боровикова.
«Процесс скатывания пары Хавронина/Нарижный идет полным ходом. Наша команда подготовила номер для турнира по шоу‑программам. Ребята с удовольствием участвовали в процессе создания и сценария, и творческих решений. Поэтому катают номер в кайф.
Мы старались соблюсти все законы жанра: сюжет интересный и полностью раскрыт в танце. Они хорошо чувствуют то, что делают. Их стильное исполнение еще добавляет номеру шик.
Но Иру с Девидом не отобрали на турнир. Не знаю, как происходил отбор и по каким критериям. Они готовы были показать номер на кастинге, но его не было в регламенте. Да и юниорских заслуг у них немало. Плюс у Девида две победы на Гран‑при этого сезона. Конечно, мы все очень расстроились, что не сможем показать интересную творческую работу.
Впрочем, теперь у моих учеников есть очень красивый показательный номер. Возможно, получится его все‑таки продемонстрировать», – сказала Боровикова.
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С чего их должны были выбрать? Ни одного выступления вместе на стартах.