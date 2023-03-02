Боровикова о дуэте Хавронина – Нарижный: «Наша команда подготовила номер для турнира по шоу‑программам, но Иру с Девидом не отобрали»

и готовили номер для турнира шоу-программ.

Об этом рассказала тренер дуэта Мария Боровикова.

«Процесс скатывания пары Хавронина/Нарижный идет полным ходом. Наша команда подготовила номер для турнира по шоу‑программам. Ребята с удовольствием участвовали в процессе создания и сценария, и творческих решений. Поэтому катают номер в кайф.

Мы старались соблюсти все законы жанра: сюжет интересный и полностью раскрыт в танце. Они хорошо чувствуют то, что делают. Их стильное исполнение еще добавляет номеру шик.

Но Иру с Девидом не отобрали на турнир. Не знаю, как происходил отбор и по каким критериям. Они готовы были показать номер на кастинге, но его не было в регламенте. Да и юниорских заслуг у них немало. Плюс у Девида две победы на Гран‑при этого сезона. Конечно, мы все очень расстроились, что не сможем показать интересную творческую работу.

Впрочем, теперь у моих учеников есть очень красивый показательный номер. Возможно, получится его все‑таки продемонстрировать», – сказала Боровикова.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам