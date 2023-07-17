Валиевой поставили две новые программы для будущего сезона, Хромых – новую произвольную
Камиле Валиевой поставили две новые программы для будущего сезона.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Постановщиком обеих программ выступил Даниил Глейхенгауз. Также новую произвольную программу поставили Майе Хромых.
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Катала же Петросян родную тему, обычно такие программы очень проникновенны.