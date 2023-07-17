Валиевой поставили две новые программы для будущего сезона, Хромых – новую произвольную

Камиле Валиевой поставили две новые программы для будущего сезона.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Постановщиком обеих программ выступил . Также новую произвольную программу поставили .

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