Валиевой поставили две новые программы для будущего сезона, Хромых – новую произвольную

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Майя Хромых Фигурное катание

Камиле Валиевой поставили две новые программы для будущего сезона.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Постановщиком обеих программ выступил Даниил Глейхенгауз. Также новую произвольную программу поставили Майе Хромых

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23 комментария

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Elena Savanuk
Очень интересно будет увидеть чем нас порадует Камила в предстоящем сезоне.
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scorpio_
Какая хорошая новость! Очень жду это невероятную фигуристку
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принцесса Севера
Ждём😍с нетерпением и надеемся, что это будут шедевры
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АНтошка 14
Очень хочется увидеть Майю в сезоне
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Анастасия Луговицкая
Думаю, одна из программ - что-нибудь из золотого фонда.
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Додик Аксель
Ну вот, есть инфа о поставленных программах Камиле и Майе, ждём подробностей и фрагментов проката. Удачи !
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Ridl
Хорошие новости. Очень жду хрустальных прокатов Камилы.
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Anna
Жаль, что обе программы поставил Глейхенгауз. Хотелось бы увидеть ее в новой хореографии. И еще интересно как там обстоят дела у Сони и Ани
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Ridl
Ответ Алексей Токарев
Камила хотела шаманку турнира шоу-программ в качестве произвольной, интересно её поставили?
Она хотела что-то на подобие этой программы
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Ирина Иванова
Источник, знакомый с ситуацией, сейчас по капле будет выдавливать информацию о музыке и контенте.
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Peter Varfolomeyev
Как же я рад возвращению Майи на лёд! Хочется больше таких самобытных фигуристок видеть. Я уже думал, что тренерский штаб уже в привычной манере списал ее как отработанный материал, но рад, что Майя все же доказала, что способна соревноваться на большом льду.
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Самая цитируемая и вообще недура
Отличные новости. Скорее бы открытые прокаты.
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alexnew
Это понятно, что Валиевой поставили программы, а что же наши Щербакова и Трусова?
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Алексей Токарев
А Анечке когда поставят, пора бы уже и ей.
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Алексей Токарев
Камила хотела шаманку турнира шоу-программ в качестве произвольной, интересно её поставили?
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Lapo Elkann
привет ната ната. Вчера она очень "переживала, " что Камиле даже поог нет , значит со спортом все.
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ДИОНИС
Отличная новость! С нетерпением ждём открытых прокатов с новыми программами!
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asusp527
Пока не скажет сам Глейхенгауз, информация на уровне ОТС (одна тетка сказала)
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bezsugar
Ответ Алексей Токарев
Камила хотела шаманку турнира шоу-программ в качестве произвольной, интересно её поставили?
Жаль, что она не хочет какую-нибудь татарскую программу, а не шаманку. Это было бы здорово: дань Татарстану и своим корням, плюс сам по себе национальный колорит в программе всегда внесет разнообразие)
Катала же Петросян родную тему, обычно такие программы очень проникновенны.
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Anna
Ответ Peter Varfolomeyev
У Анны тоже готовы программы, просто пока держат в секрете, чтобы произвести фуррор.
И когда же ей их поставили, если ее нет на тренировках?
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