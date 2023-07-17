Степанова и Букин об уходе от Жук и Свинина: «Разговор был очень короткий – ровно 30 секунд. Сказали слова благодарности, и на этом все закончилось»

Теги Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Александра Степанова и Иван Букин рассказали об уходе от тренеров Жук и Свинина.

В марте этого года двукратные чемпионы России в танцах на льду перешли в группу Александра Жулина. 

Степанова: Это правда нелегко, потому что мы не из тех, кто получал опыт в разных странах, у разных тренеров. У нас так получилось, что когда я переехала в Москву в Ване, он уже был у этих тренеров.

И вот я приехала к ним, и мы с самого нашего старта находились только с этими тренерами. 16-17 лет были с одной командой, так что, конечно, тяжело. Подобрать слова было практически было невозможно.

Букин: Да их и не было на самом деле.

Степанова: Да. Правильно уйти, красиво, уйти обнявшись – это очень тяжело. Но я думаю, что пройдет какое-то время, и мы, наверное... Не знаю, мы их пока не видели даже. Когда уходили, то, конечно, разговаривали, попрощались. 

Букин: Саша все говорила. Я сказал только слова благодарности. Ну потому что разговор был очень короткий – ровно 30 секунд. Мы зашли, Саша сказала самое главное, я сказал слова благодарности и, в принципе, на этом все закончилось. К сожалению. Как сложилось, так сложилось.

Внутри хотелось сказать очень много, поблагодарить, прям описать все те заслуги, которые мы вместе получили. Все-таки это целая жизнь. И попрощаться за 30 секунд было очень тяжело. Но, наверное, и им, и нам так было лучше. Иначе было бы очень много разных вопросов, на которые в тот момент было бы трудно ответить.

Почему мы решили? Потому что, знаете, сезон такой – мы отошли от спортивной жизни и поняли, что не так-то много осталось. Именно такой работы спортивной.

Мы не получали какой-то другой информации. И мы решили, что сейчас стоит попробовать поработать в другом месте, с другой командой, получить какое-то иное видение нас, другой опыт.

Степанова: Рискнуть.

Букин: Да, рискнуть. Потому что это большой риск для нас. Многие люди, которые переходят к другим тренерам – у них не получается. Когда тебе уже 30 лет – тут такой момент короткий. Короткий шанс на это. 

Степанова: Будем стараться, а там посмотрим – получится или нет. Думаю, тренеры не были прям так шокированы. Они были бы шокированы, если бы мы пришли, например, сразу после Олимпиады и сказали бы им. Тогда бы мы застали их врасплох, наверное. Потому что выход в Олимпиаду тоже был нелегкий.

Букин: Да и вообще они сезон прошли без нас. Уже подстроились под свою новую жизнь.

Степанова: За это время они немного смогли нас отпустить.

Букин: Думаю, это наиболее лояльный был момент, когда можно разойтись. И попробовать каждому свою дорогу. 

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2 комментария

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Ксюша Каблукова
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Риск - дело, конечно, благородное))
Но я рада за вас, очень хочется видеть вас почаще)
Посмотри, на что способен Жулин))
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Сáмсон Самсонов
Теперь на разных шоу будем под великим руководством жулина выступатт
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