Галлямов об идее провести ЧР по прыжкам на «СКА Арене»: «Почему нет? Если хорошо разрекламировать турнир, то ажиотаж будет впечатляющим»

Теги сборная России Ледовый дворец (Санкт-Петербург) пары Александр Галлямов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александр Галлямов считает, что чемпионат России по прыжкам стоит провести на «СКА Арене».

Чемпионат во второй раз подряд состоится в Санкт-Петербурге. В прошлом году его проводили в «Юбилейном».

«Чемпионат России по прыжкам на «СКА Арене»? Почему нет? Все дело в рекламе.

Если хорошо разрекламировать турнир и пригласить ведущих спортсменов сборных, то зрителям будет интересно прийти и посмотреть. В таком случае ажиотаж будет более чем впечатляющим», – рассказал Галлямов.

«СКА Арена» будет открыта в сентябре 2023 года. Она станет самым крупным ледовым дворцом в мире. На соревнованиях «СКА Арена» сможет вместить 21,5 тыс человек, а на концертах – 23 тыс.

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