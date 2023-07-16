Галлямов о медиафутболе: «Буду помогать команде «Чисто Питер», у нас шикарный коллектив»

Теги сборная России пары Александр Галлямов Чисто Питер Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов рассказал о коллаборации с медиафутбольным клубом «Чисто Питер».

«Будет ли еще взаимодействие с медиафутболом? Все это будет в зависимости от тренировок, соревнований. И также буду помогать команде, у нас создался прекрасный, шикарный коллектив.

Уже закончились отборы. Еще, конечно, будет немного формироваться команда, но это уже в финальной стадии. Главный тренер Владислав Радимов уже сформировал игроков, которые наиболее подойдут для всей команды, и даже медийные игроки — просто потрясающие парни.

Все очень интересно, очень интересный проект, и я удивлен, какими темпами Медиалига развивается. Это действительно очень круто!» — сказал чемпион мира в парном катании. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это зимой-то "Чисто Питер"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Удачи Саше. Здорово когда можешь и хобби профессионально заниматься.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий