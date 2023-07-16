Галлямов о медиафутболе: «Буду помогать команде «Чисто Питер», у нас шикарный коллектив»

Фигурист Александр Галлямов рассказал о коллаборации с медиафутбольным клубом «Чисто Питер».

«Будет ли еще взаимодействие с медиафутболом? Все это будет в зависимости от тренировок, соревнований. И также буду помогать команде, у нас создался прекрасный, шикарный коллектив.

Уже закончились отборы. Еще, конечно, будет немного формироваться команда, но это уже в финальной стадии. Главный тренер Владислав Радимов уже сформировал игроков, которые наиболее подойдут для всей команды, и даже медийные игроки — просто потрясающие парни.

Все очень интересно, очень интересный проект, и я удивлен, какими темпами Медиалига развивается. Это действительно очень круто!» — сказал чемпион мира в парном катании.