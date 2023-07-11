Коляда на вопрос, жалеет ли он о чем-то, чего не сделал в фигурном катании: «Да. Не прыгнул четверной аксель»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда рассказал о желании исполнить четверной аксель.

– Есть что-то, о чем ты жалеешь, что пока не сделал в фигурном катании?

– Да. Не прыгнул четверной аксель.

– Я всегда думал, что ты сделаешь.

– Есть у меня видео одно.

– С четверным акселем?

– Да. Мне бы очень хотелось прыгнуть аксель.

– Хотя бы ради этого придется реанимировать свою карьеру. На прыжковый турнир вообще не надо тренировать программу, только прыжки.

– Как по мне, уж лучше тренировать программы, чем просто прыжки. Суставчики у меня уже не всегда выдерживают. Чуть-чуть перепрыгаешь – чувствуется, что сбавить обороты, – сказал Коляда в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

В эфире показали видео, где фигурист исполняет четверной аксель на удочке.

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8 комментариев

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ретроградный меркурий
Миша, при всем уважении, но с твоей техникой - без шансов. Кваксель будет осваивать новое поколение фигуристов вроде Малинина, которым оптимизируют технику вкручивания в прыжок. Для поколения фигуристов, воспитанных на технике первых квадов 90х-00х, этот прыжок - из разряда неберущихся.
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natali5228
Тройной-то через раз прыгал
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Katerina Sunny
Аксель кроме Ильи никто не прыгнул, не так он прост.
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Лакс
Стоило бы жалеть о баранке за тройной аксель на ОИ.
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Лека-Лека
Миша, это уже из области фантастики.
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Мила Григорьева
Говоря о квакселе, там Малинин на тренировке с кораблика его прыгнул. Жаль спортс не выложил.
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