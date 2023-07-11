Коляда на вопрос, жалеет ли он о чем-то, чего не сделал в фигурном катании: «Да. Не прыгнул четверной аксель»

Фигурист Михаил Коляда рассказал о желании исполнить четверной аксель.

– Есть что-то, о чем ты жалеешь, что пока не сделал в фигурном катании?

– Да. Не прыгнул четверной аксель.

– Я всегда думал, что ты сделаешь.

– Есть у меня видео одно.

– С четверным акселем?

– Да. Мне бы очень хотелось прыгнуть аксель.

– Хотя бы ради этого придется реанимировать свою карьеру. На прыжковый турнир вообще не надо тренировать программу, только прыжки.

– Как по мне, уж лучше тренировать программы, чем просто прыжки. Суставчики у меня уже не всегда выдерживают. Чуть-чуть перепрыгаешь – чувствуется, что сбавить обороты, – сказал в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

В эфире показали видео, где фигурист исполняет четверной аксель на удочке.