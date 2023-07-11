Коляда на вопрос, жалеет ли он о чем-то, чего не сделал в фигурном катании: «Да. Не прыгнул четверной аксель»
Фигурист Михаил Коляда рассказал о желании исполнить четверной аксель.
– Есть что-то, о чем ты жалеешь, что пока не сделал в фигурном катании?
– Да. Не прыгнул четверной аксель.
– Я всегда думал, что ты сделаешь.
– Есть у меня видео одно.
– С четверным акселем?
– Да. Мне бы очень хотелось прыгнуть аксель.
– Хотя бы ради этого придется реанимировать свою карьеру. На прыжковый турнир вообще не надо тренировать программу, только прыжки.
– Как по мне, уж лучше тренировать программы, чем просто прыжки. Суставчики у меня уже не всегда выдерживают. Чуть-чуть перепрыгаешь – чувствуется, что сбавить обороты, – сказал Коляда в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
В эфире показали видео, где фигурист исполняет четверной аксель на удочке.
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