Вайцеховская о Коляде: «Сейчас становится очевидно, что ничего он нам не был должен. Он прожил свою спортивную жизнь так, как мог. И спасибо ему, что был»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о приостановке карьеры Михаила Коляды.

« приостановил карьеру (хотя понятно, что завершил) и, как всегда в таких случаях, хочется понять: а могла ли эта карьера оказаться иной? Пусть не столь продолжительной, как у , но не столь надрывной, что ли.

Параллель с Брауном не случайна. Американец дважды становился призером чемпионата четырех континентов, Коляда дважды был на пьедестале чемпионатов Европы. Браун был третьим в олимпийском команднике Сочи, Коляда вторым — в Пхенчхане. Два золота командного Team Trophy у Джейсона, один — у Михаила. Плюс — у Коляды бронза ЧМ, а у Брауна медалей на мировых первенствах не случалось.

Но если карьера Брауна — это сплошной фан, кайф от себя самого и минимум отрицательных эмоций, карьера Коляды — непрерывная борьба с собой, судьбой, болезнями, соперниками, причем борьба проигранная.

Я сейчас так или иначе нахожусь под влиянием одного из последних интервью — с психологом Лизой Кожевниковой, у которой, к слову, две олимпийские медали к психологическому образованию прилагаются, и мне кажется, что кейс Коляды — это прекрасная иллюстрация к явлению под названием «интроект».

Это когда человек под влиянием чужих ожиданий начинает искренне считать, что эти ожидания и есть его жизненная цель. Мучается, не хочет, но изо всех сил пытается эту цель достичь.

Что мы все слышали, пока Михаил катался? По таланту — нет равных. По скольжению — нет равных. А, значит, должен, должен, должен…

И только сейчас как-то вдруг становится очевидно, что ничего он нам не был должен. Он просто прожил свою спортивную жизнь так, как мог. И спасибо ему, что был», – написала .