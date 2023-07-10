Вайцеховская о Коляде: «Сейчас становится очевидно, что ничего он нам не был должен. Он прожил свою спортивную жизнь так, как мог. И спасибо ему, что был»

Теги сборная России Елена Вайцеховская мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о приостановке карьеры Михаила Коляды.

«Михаил Коляда приостановил карьеру (хотя понятно, что завершил) и, как всегда в таких случаях, хочется понять: а могла ли эта карьера оказаться иной? Пусть не столь продолжительной, как у Джейсона Брауна, но не столь надрывной, что ли.

Параллель с Брауном не случайна. Американец дважды становился призером чемпионата четырех континентов, Коляда дважды был на пьедестале чемпионатов Европы. Браун был третьим в олимпийском команднике Сочи, Коляда вторым — в Пхенчхане. Два золота командного Team Trophy у Джейсона, один — у Михаила. Плюс — у Коляды бронза ЧМ, а у Брауна медалей на мировых первенствах не случалось.

Но если карьера Брауна — это сплошной фан, кайф от себя самого и минимум отрицательных эмоций, карьера Коляды — непрерывная борьба с собой, судьбой, болезнями, соперниками, причем борьба проигранная.

Я сейчас так или иначе нахожусь под влиянием одного из последних интервью — с психологом Лизой Кожевниковой, у которой, к слову, две олимпийские медали к психологическому образованию прилагаются, и мне кажется, что кейс Коляды — это прекрасная иллюстрация к явлению под названием «интроект».

Это когда человек под влиянием чужих ожиданий начинает искренне считать, что эти ожидания и есть его жизненная цель. Мучается, не хочет, но изо всех сил пытается эту цель достичь.

Что мы все слышали, пока Михаил катался? По таланту — нет равных. По скольжению — нет равных. А, значит, должен, должен, должен…

И только сейчас как-то вдруг становится очевидно, что ничего он нам не был должен. Он просто прожил свою спортивную жизнь так, как мог. И спасибо ему, что был», – написала Вайцеховская

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17 комментариев

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Лека-Лека
Вам, мадам Вайц, вообще никто из наши спортсменов и спортсменок ничего недолжен.
Однако Вы считаете иначе и постоянно пишете гадости о них и их тренерах.
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spf12
Загадочная русская душа - гнобить и попрекать, требовать и разочарованно вздыхать, а потом выяснить, что никому ничего не должен был и сожалеть о законченной истории.
+9
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Анаcтасия Обрезкова
Согласна со статьей. Ему до пенсии нужно было кататься? Миша здраво оценил свои силы и желание. Всё-таки здоровье нужно беречь.
Спортсмены, даже любимцы публики, ничего нам не должны. Наверняка у них есть ещё какие-то планы на эту жизнь, кроме постоянных тренировок

Миша, удачи!
+7
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Ягун Ягунини
Если бы Коляда как Браун прыгал только тройные, получая за свои прокаты огромнейшие грибы, то может быть он тоже до сих пор катался. Но Миша, при своём уникальном хореографическом таланте, всё же пытался замахиваться на ультраси. Да, далеко не всё у Коляды получилось, но за попытки ему огромное спасибо, в том числе и за то, что не стал Брауном.
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Aelinn
Провайдеры, прошу, отключите ей интернет.
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Marya Y
Ответ Svetlanavg Ив
Коляда однозначно талант! Но любому таланту нужен соответствующий учитель. Его, пожалуй, главная ошибка, что не ушел к Мишину раньше, лет в 18. Но по любому решение правильное. Международных стартов не предвидится... Федра слишком уж лицемерна и ненадежна в плане заработка и поддержки. Смысл убиваться на тренировках ? Ради российских стартов и кубков ? Человеку, у которого есть бронза ЧМ, медали ЧЕ и ГП, серебро ОИ (хоть и командное) это не интересно.
====Его, пожалуй, главная ошибка, что не ушел к Мишину раньше=== Дадада, чтоб пролететь мимо тех медалей, которые он с Чеботарёвой завоевал. При ней он старты годами не пропускал.
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Сáмсон Самсонов
Ой какая добрая у нас баба лена когда дело касается не э́тери и Алины, столько красивых фраз сравнений, когда хочется показаться пушистый большой ➕
+6
-3
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Додик Аксель
Сколько уже фигуристов приостановили или закончили свою спортивную карьеру. У каждого свои причины, мотивация и поводы. Это их жизнь, их решения и надо это принимать и уважать. И уж никак не осуждать и чего-то требовать, можно только сожалеть, что приходиться расставаться.
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Marya Y
==И только сейчас как-то вдруг становится очевидно, что ничего он нам не был должен.== Открытие сделала. Где были все эти умники после командника Кореи? Сами затравили, запустили волну - а теперь вдруг всем глаза решила открыть. Прорицательница.
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Лека-Лека
Ответ Ягун Ягунини
Если бы Коляда как Браун прыгал только тройные, получая за свои прокаты огромнейшие грибы, то может быть он тоже до сих пор катался. Но Миша, при своём уникальном хореографическом таланте, всё же пытался замахиваться на ультраси. Да, далеко не всё у Коляды получилось, но за попытки ему огромное спасибо, в том числе и за то, что не стал Брауном.
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Сáмсон Самсонов
Только Алина была должна всем и вайц в частности, а Миша никому ничего не должен
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Маргарита В Сафронова
Михаил не был, он долго ещё будет кататься в шоу. Мы ещӗ много раз увидим Михаила на льду с прекрасными номерами.
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Светлана Менова
Ответ Marya Y
====Его, пожалуй, главная ошибка, что не ушел к Мишину раньше=== Дадада, чтоб пролететь мимо тех медалей, которые он с Чеботарёвой завоевал. При ней он старты годами не пропускал.
То есть как это? После сезона 2018-2019 целый год пропустил вообще-то. И только в 2020 году вышел на старт уже с Мишиным.
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Светлана Романова
В этом я с Вайцеховской согласна.Спасибо Миша,что ты был.К Джейсону Брауну американская федерация относится с должным уважением.На ОИ послали опытного Брауна,а не выскочку Малинина.Поэтому Браун будет с радостью выступать на соревнованиях и радовать зрителей.К сожалению, Миша нас больше своими выступлениями на соревнованиях радовать не будет.А если честно, хотелось бы Мишу видеть на международных соревнованиях.Если бы он выступал за какую нибудь дружественную страну,болельщики Миши были бы в полном восторге.
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Иван Иванов
Нет, Михаил! Ты мужик, ты должен!!!
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Marya Y
Ответ Светлана Менова
То есть как это? После сезона 2018-2019 целый год пропустил вообще-то. И только в 2020 году вышел на старт уже с Мишиным.
18-19 он прошёл весь, а в следующем(19-20) откатал ОП и пошёл лечить синусит. И благодаря же Мишину пропустил ЧЕ-22 и отвалился от олимпийской заявки.
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