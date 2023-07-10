«Самый лучший муж, друг и мой родной человек». Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения – ему исполнилось 32 года

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Виктория Синицина поздравила супруга Никиту Кацалапова с днем рождения.

Синицина и Кацалапов – чемпионы мира в танцах на льду, двукратные чемпионы Европы. В прошлом году фигуристы поженились. 

«С днем рождения, мой любимый мужчина ❤️ Самый лучший муж, друг и мой родной человек! Я хочу, чтобы каждый твой день был самым счастливым!

От твоей улыбки на душе становится так тепло. Береги, пожалуйста, это тепло и дари его самым дорогим тебе людям!

Я тебя очень сильно люблю. Все остальное я уже сказала лично, и даже прослезилась», – написала Синицина.

10 комментариев

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Alsu89sha
Повезло ему с женой. Вот он, подарок жизни.
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Додик Аксель
Никиту с Днём рождения ! Здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, удачи и любви !
+7
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+6
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L1berty
Ответ Alsu89sha
Повезло ему с женой. Вот он, подарок жизни.
Значит заслужил
+9
-3
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Любитель ФК
Ответ L1berty
Значит заслужил
Заслужил, точно заслужил.С днём рождения,Никита!!!
Пусть всегда будет с тобой твоя Виктория!!
+6
0
+6
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Александр Шульгин
Ответ Alsu89sha
Повезло ему с женой. Вот он, подарок жизни.
Ну он ради нее карьерой рисковал когда с ней в пару вставал после Олимпиады в Сочи после того кака казалось что они с Ильиных будут первой парой мира
+6
-1
+5
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Александр Скворцов
Это слова любящей женщины!

Какие старые слова, но как кружИтся голова, но как кружИтся голова!
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Светлана Дрягилева
Никите самые наилучшие пожелания!
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FatPony
Ответ scorp19
А почему прокатчицы не берут фамилию мужей, которых они кричат что дико любят ? Были бы парой Кацалаповых, в чём проблема ? ) Или они заранее в голове держат мысль что это может быть не надолго и их объединяет только лёд. Как Леонова и Шулепов
А в чем проблема, что не поменяла? Кого-то от развода уберегла именно смена фамилии?
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