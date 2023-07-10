«Самый лучший муж, друг и мой родной человек». Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения – ему исполнилось 32 года
Виктория Синицина поздравила супруга Никиту Кацалапова с днем рождения.
Синицина и Кацалапов – чемпионы мира в танцах на льду, двукратные чемпионы Европы. В прошлом году фигуристы поженились.
«С днем рождения, мой любимый мужчина ❤️ Самый лучший муж, друг и мой родной человек! Я хочу, чтобы каждый твой день был самым счастливым!
От твоей улыбки на душе становится так тепло. Береги, пожалуйста, это тепло и дари его самым дорогим тебе людям!
Я тебя очень сильно люблю. Все остальное я уже сказала лично, и даже прослезилась», – написала Синицина.
Пусть всегда будет с тобой твоя Виктория!!
Какие старые слова, но как кружИтся голова, но как кружИтся голова!