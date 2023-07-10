«Самый лучший муж, друг и мой родной человек». Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения – ему исполнилось 32 года

Виктория Синицина поздравила супруга Никиту Кацалапова с днем рождения.

Синицина и Кацалапов – чемпионы мира в танцах на льду, двукратные чемпионы Европы. В прошлом году фигуристы поженились.

«С днем рождения, мой любимый мужчина ❤️ Самый лучший муж, друг и мой родной человек! Я хочу, чтобы каждый твой день был самым счастливым!

От твоей улыбки на душе становится так тепло. Береги, пожалуйста, это тепло и дари его самым дорогим тебе людям!

Я тебя очень сильно люблю. Все остальное я уже сказала лично, и даже прослезилась», – написала Синицина.