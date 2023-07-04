Жулин о книге Родченкова: «Зачем мне читать человека, который уехал в США и продался за доллары? Уверен, там абсолютно лживая информация»

Александр Жулин считает, что книга Родченкова не повлияет на отношение к российским спортсменам.

Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Она будет называться «Допинг. Запрещенные страницы».

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

«Не думаю, что его вторая книга как-то повлияет на отношение к нам – оно и так ужасающее. Если бы он выпустил ее до начала СВО, то еще можно было бы говорить о каком-то влиянии.

А сейчас мы и так нигде не участвуем, поэтому поздновато Родченков решил публиковаться.

Читал ли его предыдущую книгу? Не дай бог. Зачем мне читать человека, который уехал в США и продался за доллары? Уверен, там абсолютно лживая информация, которой я бы не стал доверять», – сказал заслуженный тренер России.

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