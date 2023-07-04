Жулин о книге Родченкова: «Зачем мне читать человека, который уехал в США и продался за доллары? Уверен, там абсолютно лживая информация»

Теги допинг Александр Жулин Григорий Родченков книги Фигурное катание

Александр Жулин считает, что книга Родченкова не повлияет на отношение к российским спортсменам.

Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Она будет называться «Допинг. Запрещенные страницы».

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

«Не думаю, что его вторая книга как-то повлияет на отношение к нам – оно и так ужасающее. Если бы он выпустил ее до начала СВО, то еще можно было бы говорить о каком-то влиянии.

А сейчас мы и так нигде не участвуем, поэтому поздновато Родченков решил публиковаться.

Читал ли его предыдущую книгу? Не дай бог. Зачем мне читать человека, который уехал в США и продался за доллары? Уверен, там абсолютно лживая информация, которой я бы не стал доверять», – сказал заслуженный тренер России. 

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7 комментариев

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Девушка Безимени
а если бы за рубли?
то не очень лживая?)
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Анастасия Лукьянова
Самоирония на высоте
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Геннадий Тимченко
бедный Родченков - Жулин отказался читать его книги🤣🤣🤣 "Не читал, но осуждаю" - верной дорогой идёте, товарищи👏👏👏
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Jessi
Разве господин Жулин и его дочь не граждане США?
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KMR
Конечно все там лживое. И про допинг,и про гармоны.
Хотя только слепой не заметил как Анюта и Камила резко округлились после ОИ.
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Viks
Я не читал, но осуждаю. Классика.
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