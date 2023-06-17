Кацалапов в ответ на слова Татьяны Тарасовой, что он и Синицина завершили карьеру: «Мы об этом ничего не говорили»

Никита Кацалапов не подтвердил, что их дуэт с Викторией Синициной закончил соревноваться.

Ранее об этом сообщила Татьяна Тарасова: «Синицина и Кацалапов закончили карьеру. Надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу».

«Ну, мы об этом ничего не говорили», – сказал фигурист.

В сезоне-2022/23 Синицина и Кацалапов не выступали на соревнованиях. Они не вошли ни в основной, ни в резервный состав сборной на будущий сезон.

«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет