Кацалапов в ответ на слова Татьяны Тарасовой, что он и Синицина завершили карьеру: «Мы об этом ничего не говорили»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Никита Кацалапов не подтвердил, что их дуэт с Викторией Синициной закончил соревноваться.

Ранее об этом сообщила Татьяна Тарасова: «Синицина и Кацалапов закончили карьеру. Надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу».

«Ну, мы об этом ничего не говорили», – сказал фигурист. 

В сезоне-2022/23 Синицина и Кацалапов не выступали на соревнованиях. Они не вошли ни в основной, ни в резервный состав сборной на будущий сезон. 

«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет

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15 комментариев

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Адриана
По моему ни Алина , ни Женя об этом тоже не говорили, но всем и так всё ясно, так же и с Кацами
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chespo
Не обязательно об этом говорить, что СК закончили - понятно еще с прошлого года, тогда, кстати, Жулин также проговорился.
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or.om
Вы так можете годами ходить, ничего не говорить
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Лиля Симонова
Зато об этом говорил ваш тренер А.Жулин. Правда потом заднюю дал.
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bezsugar
Что же такое тайное и мутное творится в нашей федре, что СК так рьяно отвергают очевидное, хотя уже и Жулин их спалил, и ТАТ?
Кто-то может аргументированно пояснить, почему Загитова, Медведева, а ранее еще например Сотникова, Волосожар и Траньков и тд - все они не объявляют об очевиднейшей вещи - завершении карьеры??
Вопрос в каких-то тайных финансовых мутках?)

Только Липницкая честно завершила и сообщила об этом, без всякой мути.
+2
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Gemma157
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А что тут говорить? Всем понятно. А вот пытаться отрицать таким образом вполне очевидную вещь некрасиво..
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Роман Волков
Может они и продолжат, но не Соревноваться, а просто выступать. Для души. И для шоу, чтобы о них не забыли.
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Додик Аксель
Если здоровье позволит и обстоятельства, то Вика с Никитой больше сосредоточатся на выступлениях в ледовых шоу, чем на спортивных соревнованиях, как мне представляется.
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
99,9%,что они не вернутся в спорт.Но!Они сами должны объявить,что завершили карьеру.Официально,они ,пока что,на паузе.ТАТ не имеет права объявлять за них,что они закончили.Снова ей что-то померещилось.
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Anna Kovaleva
Ответ Неволяшка
С танцами все проще, там можно вернуться и через несколько сезонов, форму легко набрать. А вот в остальных видах все сложнее, быстрее уходит техника. Ну не хотят заканчивать, путь не заканчивают пока официально.
Незадолго до Олимпиады Никита говорил в интервью, что врачи "дали его спине несколько месяцев". Вскоре после этого пара снялась с произвольной программы предолимпийского чемпионата России - якобы по той же причине. Если он не солгал тогда, то о возвращении речь идти не может.
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chespo
Ответ Евгений Румкин
Понятно что Вика и Никита пока не закончили, и непонятно почему пресса не могла сразу спросить ребят.
Они даже вышли из пула тестирования, а так, можно годами делать вид, что не закончили.
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