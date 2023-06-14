Алексей Железняков: «Много зависит от страны, в которую переходишь. Переходить за враждебную страну — некрасиво»

Теги сборная России переходы Алексей Железняков Матч ТВ Фигурное катание

Алексей Железняков высказался о необходимости компенсации при смене спортивного гражданства.

— Считаете ли вы, что должна быть финансовая компенсация при смене спортивного гражданства спортсмена?

 — Естественно. Когда спортсмен дошел до определенного уровня и, допустим, вошел в сборную, на него тратятся определенные государственные средства. Если федерация какой‑то страны заинтересована в спортсмене и хочет, чтобы он выступал за них, то должна компенсировать затраты страны на этого спортсмена.

Личное дело каждого, как и куда переходить, но лично я придерживаюсь мнения, что много зависит от страны, в которую переходишь. Переходить за враждебную страну — некрасиво. Но решает сам человек — зачем и куда идет. Думаю, что должна быть компенсация со стороны, которая приглашает спортсмена. Почему Россия растит и вкладывает деньги, а спортсмен сбегает выступать за другую страну? Это неправильно.

— Давайте представим ситуацию: идут разговоры о переходе и принимающая сторона говорит, что готова согласовать переход, но только без компенсации.

 — Интересная ситуация. Спортсмен, которому оплачивали поездки, сборы, зарплату…. Если принимающая федерация не заинтересована в оплате, то считаю, что этот вопрос нужно закрывать. Извините. Либо спортсмен берет нагрузку на себя, если так сильно жаждет перейти выступать за другую страну.

Во времена СССР была ситуация, что после обучения в вузе люди отрабатывали определенные контракты, ехали на определенные учреждения и отрабатывали лет пять. И после этого были полностью свободны. Государство компенсировало затраты на человека. Почему сейчас мы должны просто так отпускать? Так должно быть не только в спорте. Если человек учится на бюджетном обучении — должен работать в определенном месте, естественно, с хорошими условиями, не копеечными зарплатами. Другое дело, когда студент учится на коммерческой основе и сам оплачивает расходы.

Повторюсь, сейчас многое зависит от страны, в которую переходишь выступать, много враждебно настроенных стран к России, но много и дружелюбных. Грузия повернулась к нам лицом, идет позитивная тенденция в этом отношения. Рассматривать грузинскую федерацию можно, но, если это какая‑то европейская страна, которая поставляет оружие (на Украину), то это сравнимо с предательством, — сказал хореограф. 

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28 комментариев

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Алеся Ткаченко
Железякин видимо не знает,что Грузия не совсем дружественная страна.Но что только не сделаешь,чтобы переход дочи начальницы оправдать)
+19
-3
+16
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Евгения Гринева
У нас из невраждебных только Сев. Корея
+18
-4
+14
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Анастасия Лукьянова
Как сложно патриотом Путина быть, еще надо в голове список враждебных стран держать и актуализировать каждый день
+14
-3
+11
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Светлана Романова
А вот и новая методичка подъехала про Грузию,которая повернулась к нам лицом.Слава богу,что не другим местом повернулась.
+9
-3
+6
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Татьяна Попова
Список невраждебных федераций?
+6
0
+6
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KMR
Так уж сложилось,что у невраждебных с ФК очень туго. Там обычно гонки на ослах,верблюдах и баранах в почете
+5
-1
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Oleandra
Как там дела в Новогорске? как сборы проходят.. лучше бы рассказали..
+7
-3
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шампион
Как там Этэри, компенсировала развитие вражеской итальянской фигурки?
+7
-4
+3
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sabina_katarina
Интересоваться мнением этого клоуна - себя не уважать. Впрочем, какие журналисты, такие и эксперты.
+6
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Olga.t
Взрослый человек, работающий в лучшем спортивном ФК-штабе, рассуждает в стиле "красиво/некрасиво") . Серьёзно?
Спортсмены переходят в рамках установленных на данный момент правил.
Хотите другой " справедливости ", меняйте правила.
+3
0
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Beloded2007
Они переходят из враждебной страны
+4
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Oleandra
Ответ Евгения Гринева
А он в Новогорске разве? Вчера из Казани видео выкладывал
я не к нему и обращаюсь.. просто он ближе к ТШТ, поэтому в его теме и спрашиваю)
+2
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Лека-Лека
У нас сейчас практически все страны враждебные
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
А что он скажет о Дише Дэвис, которая гражданка США и теперь спортсменка, представляющая Грузию?
А что Вы скажете обо всех россиянах, имеющих двойное и более гражданство?
+1
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JL JL
А во вневраждебную есть смысл переходить? КНДР, Туркмения, Эритрея? Есть, правда, например, как бы лояльная (вынужденно) демократическая Монголия. Но, здесь другой вопрос, хотят ли они развивать у себя фигурное катание. Скажем.
+3
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Алеся Ткаченко
Ответ Gemma157
А что он скажет о Дише Дэвис, которая гражданка США и теперь спортсменка, представляющая Грузию?
Уже сказал,Грузия дружественная страна,это не считается
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Алеся Ткаченко
Ответ Блинчик
Это Грузия-то дружественная страна, чья президентша чуть собственным ядом не захлебнулась, когда из России прилетел самолёт с туристами, и чьи солдаты воюют на стороне Украины? Что только не выдумают, чтобы оправдать блат и коррупцию.
Раз там тренируется мамина радость значит она автоматически стала дружественной
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Лека-Лека
Ответ Рустем Галеев
У кого у вас? У России в списке недружественных 49 государств
И во всех 49 ФК процветает?
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Gemma157
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Ответ Лека-Лека
А что Вы скажете обо всех россиянах, имеющих двойное и более гражданство?
Вы про Морозов? Она наша спорстменка
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Евгения Гринева
Ответ Oleandra
Как там дела в Новогорске? как сборы проходят.. лучше бы рассказали..
А он в Новогорске разве? Вчера из Казани видео выкладывал
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Александр Колодин
Сегодня эта страна враждебная, завтра практически братья. Таких случаев в истории России десятки.
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Леди Брэкнелл
Это смотря кто перешел - если условная Титова за Беларусь - предательница, но если любой, имеющий отношение к Хрустальному - можно в любую страну, вы не понимаете - это другое. На самом же деле пусть переходят все куда берут, у нас все равно уже ничего не будет в ближайшие годы.
0
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что он скажет о Дише Дэвис, которая гражданка США и теперь спортсменка, представляющая Грузию?
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Блинчик
Это Грузия-то дружественная страна, чья президентша чуть собственным ядом не захлебнулась, когда из России прилетел самолёт с туристами, и чьи солдаты воюют на стороне Украины? Что только не выдумают, чтобы оправдать блат и коррупцию.
+2
-2
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