Алексей Железняков высказался о необходимости компенсации при смене спортивного гражданства.

— Считаете ли вы, что должна быть финансовая компенсация при смене спортивного гражданства спортсмена?

— Естественно. Когда спортсмен дошел до определенного уровня и, допустим, вошел в сборную, на него тратятся определенные государственные средства. Если федерация какой‑то страны заинтересована в спортсмене и хочет, чтобы он выступал за них, то должна компенсировать затраты страны на этого спортсмена.

Личное дело каждого, как и куда переходить, но лично я придерживаюсь мнения, что много зависит от страны, в которую переходишь. Переходить за враждебную страну — некрасиво. Но решает сам человек — зачем и куда идет. Думаю, что должна быть компенсация со стороны, которая приглашает спортсмена. Почему Россия растит и вкладывает деньги, а спортсмен сбегает выступать за другую страну? Это неправильно.

— Давайте представим ситуацию: идут разговоры о переходе и принимающая сторона говорит, что готова согласовать переход, но только без компенсации.

— Интересная ситуация. Спортсмен, которому оплачивали поездки, сборы, зарплату…. Если принимающая федерация не заинтересована в оплате, то считаю, что этот вопрос нужно закрывать. Извините. Либо спортсмен берет нагрузку на себя, если так сильно жаждет перейти выступать за другую страну.

Во времена СССР была ситуация, что после обучения в вузе люди отрабатывали определенные контракты, ехали на определенные учреждения и отрабатывали лет пять. И после этого были полностью свободны. Государство компенсировало затраты на человека. Почему сейчас мы должны просто так отпускать? Так должно быть не только в спорте. Если человек учится на бюджетном обучении — должен работать в определенном месте, естественно, с хорошими условиями, не копеечными зарплатами. Другое дело, когда студент учится на коммерческой основе и сам оплачивает расходы.

Повторюсь, сейчас многое зависит от страны, в которую переходишь выступать, много враждебно настроенных стран к России, но много и дружелюбных. Грузия повернулась к нам лицом, идет позитивная тенденция в этом отношения. Рассматривать грузинскую федерацию можно, но, если это какая‑то европейская страна, которая поставляет оружие (на Украину), то это сравнимо с предательством, — сказал хореограф.