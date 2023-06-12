Ричард Паунд: «Томас Бах пытается не допустить прямого столкновения между амбициями Олимпийских игр и политической реальностью»

Теги МОК Ричард Паунд Томас Бах Фигурное катание

Ричард Паунд высказался об отношении Томаса Баха к конфликту на Украине.

Бах возглавляет Международный олимпийский комитет (МОК), Паунд является одним из членом организации.

– Что вы думаете о действиях Томаса Баха и МОК по отношению к конфликту на Украине?

– Это очень деликатный и многогранный вопрос, который он пытается решить, не допустив прямого столкновения между амбициями Олимпийских игр и политической реальностью.

Нелегко в двух словах объяснить людям суть проблемы. Думаю, что возникает тенденция к большему количеству формулировок в этих декларациях.

Но это больше похоже на догму, нежели на поиск золотой середины, – сказал Паунд, который также является бывшим президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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7 комментариев

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Ирина С
Уж не знаю, как Бах пытается решить этот многогранный вопрос, но, на мой взгляд, его попытки приводят к прямо противоположному результату: МОК полностью политизированная организация.
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Fils de joi
По-русски это называется и рыбку съесть и косточкой не подавиться.
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beltravel71
Паунд конечно тот еще эксперт по отношениям.Вообще «беспристрастный»
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алина
Ну ну
"не пытается допустить столкновения" - это точно не про Томаса Баха.
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ретроградный меркурий
Томас Бах создал опасный прецедент, который может в будущем разрушить все олимпийское движение. Войны в 20м веке шли во всех точках планеты, но это не влияло на участие в олимпиадах. А теперь, пойдя на поводу у кучки политиканов, Бах и МОК расписались в собственной никчемности и отсутствии яиц. Ответ на вопрос, что будет, если россияне и белорусы будут участвовать в Олимпиаде и вообще во всех видах спорта - ровным счётом ничего плохого, как это видно на примере тенниса, дзюдо и других видов спорта. И даже в США, где в Кубке Стэнли играют куча русских ребят, нет никаких проблем с их участием. Так что это политическая проституция Баха и ничего более
+4
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