Ричард Паунд: «Томас Бах пытается не допустить прямого столкновения между амбициями Олимпийских игр и политической реальностью»

Ричард Паунд высказался об отношении Томаса Баха к конфликту на Украине.

Бах возглавляет Международный олимпийский комитет (МОК), Паунд является одним из членом организации.

– Что вы думаете о действиях Томаса Баха и МОК по отношению к конфликту на Украине?

– Это очень деликатный и многогранный вопрос, который он пытается решить, не допустив прямого столкновения между амбициями Олимпийских игр и политической реальностью.

Нелегко в двух словах объяснить людям суть проблемы. Думаю, что возникает тенденция к большему количеству формулировок в этих декларациях.

Но это больше похоже на догму, нежели на поиск золотой середины, – сказал Паунд, который также является бывшим президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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