Ричард Паунд: «Томас Бах пытается не допустить прямого столкновения между амбициями Олимпийских игр и политической реальностью»
Ричард Паунд высказался об отношении Томаса Баха к конфликту на Украине.
Бах возглавляет Международный олимпийский комитет (МОК), Паунд является одним из членом организации.
– Что вы думаете о действиях Томаса Баха и МОК по отношению к конфликту на Украине?
– Это очень деликатный и многогранный вопрос, который он пытается решить, не допустив прямого столкновения между амбициями Олимпийских игр и политической реальностью.
Нелегко в двух словах объяснить людям суть проблемы. Думаю, что возникает тенденция к большему количеству формулировок в этих декларациях.
Но это больше похоже на догму, нежели на поиск золотой середины, – сказал Паунд, который также является бывшим президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?
"не пытается допустить столкновения" - это точно не про Томаса Баха.