Александр Энберт: «Обидно, что российские фигуристы меняют гражданство, но я прекрасно их понимаю. Им хочется завоевывать медали на международных подиумах»

Александр Энберт высказался о смене гражданства российскими фигуристами.

«Обидно, что российские фигуристы меняют гражданство в нынешней ситуации, но я прекрасно их понимаю. Люди работают с самого раннего возраста, начиная с четырех лет, а когда доходят до оптимальной формы, то им хочется выступать и завоевывать медали на международных подиумах. Сменой гражданства они ищут для себя возможности.

В России же надо работать с тем, что есть, и развивать внутренние турниры. У нас есть Гран‑при России, прыжковые соревнования, надо стимулировать спортсменов внутренней конкуренцией. Возможно, стоит посмотреть и в сторону Азии и их соревнований, опять же для мотивации и конкуренции», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

«С уходом Дэвис и Смолкина воздух очистился». Самый стыдный трансфер фигурки