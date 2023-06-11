Александр Энберт: «Обидно, что российские фигуристы меняют гражданство, но я прекрасно их понимаю. Им хочется завоевывать медали на международных подиумах»

Теги сборная России Александр Энберт переходы Фигурное катание

Александр Энберт высказался о смене гражданства российскими фигуристами.

«Обидно, что российские фигуристы меняют гражданство в нынешней ситуации, но я прекрасно их понимаю. Люди работают с самого раннего возраста, начиная с четырех лет, а когда доходят до оптимальной формы, то им хочется выступать и завоевывать медали на международных подиумах. Сменой гражданства они ищут для себя возможности.

В России же надо работать с тем, что есть, и развивать внутренние турниры. У нас есть Гран‑при России, прыжковые соревнования, надо стимулировать спортсменов внутренней конкуренцией. Возможно, стоит посмотреть и в сторону Азии и их соревнований, опять же для мотивации и конкуренции», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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1 комментарий

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Бедоносец
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Пусть меняют на здоровье, главное их потом обратно не принимать и не содержать за счёт государства.
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