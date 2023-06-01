Анастасия Мишина посетила Калининград: «Спонтанная поездка – билеты за 20 часов до вылета и рюкзак за спиной»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала о поездке в Калининград.

«Спонтанная поездка в Калининград. Билеты за 20 часов до вылета и рюкзак за спиной. А еще огромное желание побывать везде, где только можно😂

За пару дней была выполнена программа максимум, я считаю 👌

1. Первое место, куда мы направились – остров Канта. Зашли в кафедральный собор, подслушали рассказ экскурсовода, полюбовались витражами и поразглядывали купюры из разных стран.

2. Прогулялись вдоль рыбной деревни, пошли на запах креветок 😂🦐

3. Покатались на кораблике с очень интересной аудиоэкскурсией, которую внимательно слушали даже маленькие дети.

4. Дошли до нового спортивного пространства под мостом.

5. Прокатились на колесе обозрения.

6. Побывали внутри подлодки. Полюбовались новым зданием музея мирового океана, который пока еще закрыт.

7. Зашли передохнуть в ресторанчик «Базилик», советую 😁

8. Купили билеты на экскурсию по Куршской косе.

9. А еще добрались до Зеленоградска», – написала Мишина в соцсети. 

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11 комментариев

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Виктория Устинова
Настя-сплошной позитив 😁
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Бедоносец
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Настя клёвая! 👌
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AliceGoose
Настя, мы тоже сейчас в Калининграде 😍
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Danila BGR
Насыщенно
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Max Bochkov
Не знаю кто это, но молодец, что приехала...)
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Anfitan
ну вот просто, с душой и как то по доброму получается у Насти))) с Базилика бесплатные обеды Настене по каждому приезду)
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Anna Stefan
Ну вот, приятно почитать. Чётко, по пунктам, информативно. Без лишних соплей, лирических отступлений и всяких прочих кренделей. Молодца, Настёна👍 Хорошего отдыха✌
+3
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Verysia
Хороших впечатлений!
+2
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Додик Аксель
Спонтанная поездка, но получилась насыщенной и познавательной за короткое время пребывания в Калининграде.
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Anna Stefan
Ответ Бедоносец
Вы про МИГов не слышали? Это же спортивная пара №1 в России.💪
Тогда уж в мире✌ Во всяком случае, одна из))
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Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Max Bochkov
Не знаю кто это, но молодец, что приехала...)
Вы про МИГов не слышали? Это же спортивная пара №1 в России.💪
+4
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