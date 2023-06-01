Анастасия Мишина посетила Калининград: «Спонтанная поездка – билеты за 20 часов до вылета и рюкзак за спиной»

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала о поездке в Калининград.

«Спонтанная поездка в Калининград. Билеты за 20 часов до вылета и рюкзак за спиной. А еще огромное желание побывать везде, где только можно😂

За пару дней была выполнена программа максимум, я считаю 👌

1. Первое место, куда мы направились – остров Канта. Зашли в кафедральный собор, подслушали рассказ экскурсовода, полюбовались витражами и поразглядывали купюры из разных стран.

2. Прогулялись вдоль рыбной деревни, пошли на запах креветок 😂🦐

3. Покатались на кораблике с очень интересной аудиоэкскурсией, которую внимательно слушали даже маленькие дети.

4. Дошли до нового спортивного пространства под мостом.

5. Прокатились на колесе обозрения.

6. Побывали внутри подлодки. Полюбовались новым зданием музея мирового океана, который пока еще закрыт.

7. Зашли передохнуть в ресторанчик «Базилик», советую 😁

8. Купили билеты на экскурсию по Куршской косе.

9. А еще добрались до Зеленоградска», – написала Мишина в соцсети.