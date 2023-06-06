Дэвис и Смолкин продолжат работу с тренером Киляковым в США («Р-Спорт»)

Теги танцы на льду сборная Грузии Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжат работу с тренером Алексеем Киляковым в США.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Накануне стало известно о переходе танцевального дуэта в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин тренируются под руководством Килякова в течение последнего года.

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Вопрос нам это зачем теперь
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Пусть тренируются, посмотрим, что смогут показать на соревнованиях.
Сейчас нечего пока обсудить, давно их не видели.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
А почему Шпильбанд от них отказался, интересно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Теперь это их проблемы и федры Грузии, где у кого тренироваться и выступать на каких соревнованиях.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
зачем вообще дали американке Дэвис российское гражданство?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
А тренировки будет оплачивать грузинская федерация, или мамуля с конвертиков фигуристок?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Ответ Brokkoli
А почему Шпильбанд от них отказался, интересно
Он год назад заявлял, что решение приняла Этери.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Tatiana Klm
Он год назад заявлял, что решение приняла Этери.
Он на ОИ говорил, что пара пока молодая и не достойна командника, может поэтому?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Ответ Syndycate
А тренировки будет оплачивать грузинская федерация, или мамуля с конвертиков фигуристок?)
С конвертиков это накопления .
Как бы не оказалось, что оплачивать все продолжит наша Федерация ( но мы об этом не узнаем)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABCflo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Анна Беляева
Пожалуй, это самая интересная информация. То есть напрягаться в сезоне они не планируют, показывать сколько-нибудь серьезный результат за Грузию - тоже. Типа - и так сойдет? Неужто всерьез верят, что смогут перейти за США и потом отобраться там в сборную? Ну, нонсенс же? Но интересно. И переход странный, и дальнейшее - тоже. Какой-то режим максимальной экономии ресурсов. Ничего не понимаю, но очень интересно :-))
А что значит «напрягаться в сезоне они не планируют»? Это вы где такое прочитали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Желаем плодотворного сотрудничества
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Пожалуй, это самая интересная информация. То есть напрягаться в сезоне они не планируют, показывать сколько-нибудь серьезный результат за Грузию - тоже. Типа - и так сойдет? Неужто всерьез верят, что смогут перейти за США и потом отобраться там в сборную? Ну, нонсенс же? Но интересно. И переход странный, и дальнейшее - тоже. Какой-то режим максимальной экономии ресурсов.

Ничего не понимаю, но очень интересно :-))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Brokkoli
А почему Шпильбанд от них отказался, интересно
Он вроде как даже тренером у них на сезон был. Может и разорвали отношения, потому что карантин был запланирован.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий