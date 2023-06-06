Дэвис и Смолкин продолжат работу с тренером Киляковым в США («Р-Спорт»)
Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжат работу с тренером Алексеем Киляковым в США.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Накануне стало известно о переходе танцевального дуэта в сборную Грузии.
Дэвис и Смолкин тренируются под руководством Килякова в течение последнего года.
Сейчас нечего пока обсудить, давно их не видели.
Как бы не оказалось, что оплачивать все продолжит наша Федерация ( но мы об этом не узнаем)
Ничего не понимаю, но очень интересно :-))