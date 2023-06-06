Дэвис и Смолкин продолжат работу с тренером Киляковым в США («Р-Спорт»)

Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжат работу с тренером Алексеем Киляковым в США.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Накануне стало известно о переходе танцевального дуэта в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин тренируются под руководством Килякова в течение последнего года.

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие