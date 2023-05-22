Анастасия Мишина: «Жители Стамбула обожают сигналить. Так они предупреждают пешеходов, ругаются, говорят, что пропускают, здороваются и даже заигрывают»

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала о том, что удивило ее во время поездки в Стамбул.

«Стамбул. Огромный, очень разнообразный и противоречивый город. Моя первая поездка в Стамбул оказалась насыщенной и интересной. Расскажу немного о том, что для меня было непривычно, удивительно и неожиданно в этом городе и стране в целом.

1. Жители Стамбула обожают сигналить. Таким образом они предупреждают пешеходов, ругаются, говорят о том, что пропускают, здороваются и даже заигрывают 😅

2. На светофоры в Стамбуле никто не смотрит. Ну-у-у, во-первых, зеленый свет загорается раз в 5 минут 😂 Ну и не факт, что и на зеленый тебя пропустят. Так что смотреть нужно внимательно и бегать быстро 💨

3. За 5 минут можно попасть из исторического центра в трущобы. В отпуске я часто иду туда, куда глаза глядят. В Стамбуле можно попасть на улочки, где дома наполовину разрушены. Местные объясняют это тем, что многие здания имеют историческую ценность. Что-то уже сложно отреставрировать, а чтобы снести дом, нужно, чтобы он сам полностью разрушился. Вот такие правила 🤔

4. В Турции очень любят яркие вкусы. Сладости ну прямо очень сладкие, а, например, оливки супер соленые. Еще меня удивило, что местные жители едят хлеб на каждый прием пищи, причем в большом количестве.

5. Суп на завтрак. Для меня Турция не первая страна, где на завтраке всегда есть суп. В Японии часто едят мисо-суп утром. В Турции – чечевичный.

6. Любовь к картошке фри 🍟 Она присутствует почти в каждом блюде. Ее кладут к мясу, рыбе, к яйцам, добавляют в кебаб и даже с пастой могут принести немного картошки 😂🤷‍♀️», – написала чемпионка мира в парном катании.