Александр Волков: «Бить детей нельзя. Если родитель одобряет жестокие методы воспитания – у него проблемы с головой»

Теги сборная России детский спорт Александр Волков Фигурное катание

Александр Волков выступил против жестоких методов на тренировках в фигурном катании.

– Стоит ли больше уделить внимание этике воспитания спортсменов, потому что в этом году набирает обороты тема методов работы тренеров со своими подопечными, которые порой могут быть жестокими?

– У меня три дочери. Я сейчас говорю не как тренер, а как отец. Если бы, условно, моя дочка занималась бы каким-то видом спорта, и к ней тренер применил бы какие-то жестокие методы, ударил бы, то в лучшем случае он бы сел. Если родитель одобряет жестокие методы воспитания, то либо у него проблемы с головой, либо его все устраивает.

– Ради результатов и достижений можно потерпеть.

– Значит, такой родитель на всю голову больной человек, а с больных спроса нет. Я считаю, что бить нельзя. Да, иной раз поднимешь голос, лед долбанешь. Ну, мы все люди. Можно напугать ребенка, можно шепотом ему сказать так, что он заплачет, снимет коньки и больше никогда в жизни их не наденет.  Бить нет смысла, не понимаю родителей, которые терпят.

А что движет тренерами, я не знаю. Нет смысла применять такие методы, от этого выше не прыгнешь, срываться – вообще последнее дело, значит, просто неквалифицированный тренер и все, – рассказал тренер.

У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru

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13 комментариев

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Anna Stefan
Волков, не напомнишь, за что тебе папа Трусов навалял?
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Aelinka
Волков/ Бить детей нельзя, а вот эмоциональное насилие - это пожалуйста.
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Валерий Петров
Ответ Мурка Мурлыковна
И в жизни. Менталитет-с.
Чей менталитет-с?
Напомнить, когда в британских школах отменили телесные наказания? В 1986, не так уж и давно.
А...стоп, это лругое наверное, это менталитет у кого надо менталитет...
+8
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Laura
Бить детей нельзя нигде и никому. Жаль, что не все в спорте понимают эту прописную истину
+5
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Anna Stefan
Ответ Мурка Мурлыковна
Мне напомните, пжлст, за что?
Судя по тому, что мы знаем о папе, мог и ни за что, но Волкову, думаю, за дело)))
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ЮИ
"Можно напугать ребенка, можно шепотом ему сказать так, что он заплачет, снимет коньки и больше никогда в жизни их не наденет" - вот это бывает страшнее, чем ударить. Волков ничего не слышал про буллинг?
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La La
Бить детей нельзя, спасибо,что напомнил всем об этом. Но второй ответ настораживает...
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Додик Аксель
Строгость и требовательность ничего общего не имеет с физическим и моральным насилием в тренировочном процессе с детьми.
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Мурка Мурлыковна
Ответ Anna Stefan
Волков, не напомнишь, за что тебе папа Трусов навалял?
Мне напомните, пжлст, за что?
+1
0
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Ostinato
Вторая часть ответа в заголовок не попала, а ведь суть вся в ней. Бить значит нельзя, а пугать, морально задавить и унизить - пожалуйста?
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