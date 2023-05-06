Радионова о переходе Бойковой и Козловского: «Ребята хотят выигрывать, хотят быть первым номером сборной. Это нормально, когда у спортсменов есть амбиции»
Елена Радионова высказалась о причинах перехода пары Бойкова – Козловский к Тутберидзе.
«Видно, что ребята хотят выигрывать, хотят быть первым номером сборной. Это нормально, когда у спортсменов есть амбиции, и они хотят двигаться вперед. Если нет амбиций, спортсмен просто останавливается.
У них был прекрасный тандем с Тамарой Николаевной Москвиной. Да, такое бывает, что надо что-то поменять, чтобы двигаться дальше.
Для меня эта новость была неожиданной, но главное, что перешли без скандалов. Потому что ребята очень воспитанные, интеллигентные, я с ними знакома.
Удачи им с новым тренерским штабом. Потому что пара интересная, они сейчас по-хорошему злые. Видно, что ребята хотят выигрывать, и это круто», – сказала Радионова.
Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
Могут спокойно работать дальше с такими титулами, а БК пусть дергаются (что они и делают)
А Лене б помолчать, много она выиграла когда ушла от Гончаренко?..
из козлевичей превратились в гоговичей. небывалый позор.
А тут посмотрели на то как списанные уже ТМ жару дали всем на ОИ, обойдя и их и МГ заслуженной и слегка, меньше чем на балл отстав от китайцев. И на то какую группу тренеров ТШТ собрало у парников. И решили что им тоже так хочется. Тем более что технический арсенал у них сейчас бомбический, программы у Тутберидзе для тех же ТМ были поставлены отличные. И в то же время у ТМ уже явно на излете карьера, а БК еще могут рассчитывать на будущее. ТШТ, учитывая что ТМ вполне могут уйти, тоже интересны БК. Тем более с четверными подкрутом и выбросами. Прыжки стабилизируют, в этом там мастера. Программы тоже поставят не хуже чем ТМ.
Что, теперь только пальто воспитывает чемпионов?
Отжала по-бандитски