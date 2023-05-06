Радионова о переходе Бойковой и Козловского: «Ребята хотят выигрывать, хотят быть первым номером сборной. Это нормально, когда у спортсменов есть амбиции»

Елена Радионова высказалась о причинах перехода пары Бойкова – Козловский к Тутберидзе.

«Видно, что ребята хотят выигрывать, хотят быть первым номером сборной. Это нормально, когда у спортсменов есть амбиции, и они хотят двигаться вперед. Если нет амбиций, спортсмен просто останавливается.

У них был прекрасный тандем с Тамарой Николаевной Москвиной. Да, такое бывает, что надо что-то поменять, чтобы двигаться дальше.

Для меня эта новость была неожиданной, но главное, что перешли без скандалов. Потому что ребята очень воспитанные, интеллигентные, я с ними знакома.

Удачи им с новым тренерским штабом. Потому что пара интересная, они сейчас по-хорошему злые. Видно, что ребята хотят выигрывать, и это круто», – сказала .

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱