Радионова о переходе Бойковой и Козловского: «Ребята хотят выигрывать, хотят быть первым номером сборной. Это нормально, когда у спортсменов есть амбиции»

Теги Тамара Москвина пары Елена Радионова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Спорт-Экспресс Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о причинах перехода пары Бойкова – Козловский к Тутберидзе.

«Видно, что ребята хотят выигрывать, хотят быть первым номером сборной. Это нормально, когда у спортсменов есть амбиции, и они хотят двигаться вперед. Если нет амбиций, спортсмен просто останавливается.

У них был прекрасный тандем с Тамарой Николаевной Москвиной. Да, такое бывает, что надо что-то поменять, чтобы двигаться дальше.

Для меня эта новость была неожиданной, но главное, что перешли без скандалов. Потому что ребята очень воспитанные, интеллигентные, я с ними знакома.

Удачи им с новым тренерским штабом. Потому что пара интересная, они сейчас по-хорошему злые. Видно, что ребята хотят выигрывать, и это круто», – сказала Радионова

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

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45 комментариев

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Ir2019
Все оправдывают переход амбициями БК. А как же Трусова с Косторной, у них амбиций не было?!
+24
-9
+15
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Алеся Ткаченко
Они уже первый номер сборной в этом сезоне.Куда уж первее
+16
-3
+13
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Ирина С
Ответ Дружба11
Ребята постарались в этом сезоне, но прекрасно поняли и "получили по носу" и в этот раз условно,что намбер уан для Тамары Николаевны всегда краснощекие простые до заскарузлости и перескучности миги....Может правильное решение,когда так принципиально отношение тренера,но мне жаль, что Тамара Николаевна не дала им теплоты хоть в этом сезоне,а все как курочка (да простит меня великий и любимый тренер) носилась с краснощекими детинушками(((. Тамара Николаевна-Миги это самая скучная,самая деревянная ваша пара и НИЧЕГО не изменится, так как все из головы,а головы Вы им НЕ ПОМЕНЯЕТЕ-к сожалению сколько бы Настя не рыдала белугой)) -ребята прости Господи если можно так сказать грубо к великому сожалению-немного как бы примитивны и это факт и мало читающие в отличии от стремительно развивающихся БК в интеллектуальном плане и в рефлексии.Оба Мига-с излишкой веса, оба не понимают,что нельзя катать одно и тоже выражение лица из номера в номер, оба простые как доски, оба смотрят Вам в рот и НОЛЬ индивидуальности.Сашины красные щеки -это своеобразный кошмар на улице Вязов, Настина осознанная неяркость шокирует -но ведь естественно для девушки пробовать менять образы что ли,каждый раз невнятные костюмы именно у этой пары...вот у Ясмины и БК костюмы отличные,а у Мигов -ВСЕГДА какой то треш лютый-видимо потому что сами не включаются головой....короче жаль,очень жаль,что Вы расстались с БК.Вы их создали и сами отпихнули в моральном плане из-за нулевых мигов....
Полный бред!!! Хотите возвысить БК принижая Настю и Сашей? Не получится! Да и вас подобный пасквиль не украсил!
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asusp527
Ответ Natalia Solomakha
Ребята, понятное дело, за грибами Тутберидзе пошли - умнО и логично, чо. Только что они хотят выигрывать? Домашние этапы? Ну, вперёд с песней - бронза ОИ у МиГов всё равно, так-то, поезд уже ушёл.
Плюс ЧМ и ОЧ в команде (вроде...)
Могут спокойно работать дальше с такими титулами, а БК пусть дергаются (что они и делают)
А Лене б помолчать, много она выиграла когда ушла от Гончаренко?..
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-9
+9
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Gau
"Хотят быть первым номером". На всю страну БК и Лена объявили, что только грибы тшт это обеспечат.
+10
-3
+7
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Инна1945
Ответ Ir2019
Все оправдывают переход амбициями БК. А как же Трусова с Косторной, у них амбиций не было?!
Эти перешли туда куда надо)) Теперь понятно чьи работнички Мишину с Галлямовым поливают и их программы.
+10
-3
+7
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Orange carrot
Вот у Лены все прям как по маслу пошло, когда она смылась от Гончаренко.
+7
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+6
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margo_rita
не понятно мне, что значит хотеть быть первым номером страны? выигрывать тогда, когда катаешься слабее? по-моему, у нас 3 сильнейшие пары и назначать из них первую пару глупо, потому когда то одни бывают сильнее, когда то другие.
+7
-1
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Ir2019
Ответ Алексей Токарев
Все хотят быть в лучшем тренерском коллективе.
Не все. Саша с Димой вот решили его покинуть. И пока место вакантно некоторым надо поторопиться.
+9
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Kareglazaya
Даже Радионовой позвонили)))
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verb
Ребята хотят грибной бульон погуще, чотакова.))
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alexander bakulin
ребята хотят блата и грибов. хотят допинга и административного ресурса. сменили тренера, на мафиозную структуру.
из козлевичей превратились в гоговичей. небывалый позор.
+14
-9
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Инна1945
Ответ Дружба11
Ребята постарались в этом сезоне, но прекрасно поняли и "получили по носу" и в этот раз условно,что намбер уан для Тамары Николаевны всегда краснощекие простые до заскарузлости и перескучности миги....Может правильное решение,когда так принципиально отношение тренера,но мне жаль, что Тамара Николаевна не дала им теплоты хоть в этом сезоне,а все как курочка (да простит меня великий и любимый тренер) носилась с краснощекими детинушками(((. Тамара Николаевна-Миги это самая скучная,самая деревянная ваша пара и НИЧЕГО не изменится, так как все из головы,а головы Вы им НЕ ПОМЕНЯЕТЕ-к сожалению сколько бы Настя не рыдала белугой)) -ребята прости Господи если можно так сказать грубо к великому сожалению-немного как бы примитивны и это факт и мало читающие в отличии от стремительно развивающихся БК в интеллектуальном плане и в рефлексии.Оба Мига-с излишкой веса, оба не понимают,что нельзя катать одно и тоже выражение лица из номера в номер, оба простые как доски, оба смотрят Вам в рот и НОЛЬ индивидуальности.Сашины красные щеки -это своеобразный кошмар на улице Вязов, Настина осознанная неяркость шокирует -но ведь естественно для девушки пробовать менять образы что ли,каждый раз невнятные костюмы именно у этой пары...вот у Ясмины и БК костюмы отличные,а у Мигов -ВСЕГДА какой то треш лютый-видимо потому что сами не включаются головой....короче жаль,очень жаль,что Вы расстались с БК.Вы их создали и сами отпихнули в моральном плане из-за нулевых мигов....
Миги станут олимпийскими чемпионами))
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-1
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Екатерина Автушенко
Ответ Дружба11
Ребята постарались в этом сезоне, но прекрасно поняли и "получили по носу" и в этот раз условно,что намбер уан для Тамары Николаевны всегда краснощекие простые до заскарузлости и перескучности миги....Может правильное решение,когда так принципиально отношение тренера,но мне жаль, что Тамара Николаевна не дала им теплоты хоть в этом сезоне,а все как курочка (да простит меня великий и любимый тренер) носилась с краснощекими детинушками(((. Тамара Николаевна-Миги это самая скучная,самая деревянная ваша пара и НИЧЕГО не изменится, так как все из головы,а головы Вы им НЕ ПОМЕНЯЕТЕ-к сожалению сколько бы Настя не рыдала белугой)) -ребята прости Господи если можно так сказать грубо к великому сожалению-немного как бы примитивны и это факт и мало читающие в отличии от стремительно развивающихся БК в интеллектуальном плане и в рефлексии.Оба Мига-с излишкой веса, оба не понимают,что нельзя катать одно и тоже выражение лица из номера в номер, оба простые как доски, оба смотрят Вам в рот и НОЛЬ индивидуальности.Сашины красные щеки -это своеобразный кошмар на улице Вязов, Настина осознанная неяркость шокирует -но ведь естественно для девушки пробовать менять образы что ли,каждый раз невнятные костюмы именно у этой пары...вот у Ясмины и БК костюмы отличные,а у Мигов -ВСЕГДА какой то треш лютый-видимо потому что сами не включаются головой....короче жаль,очень жаль,что Вы расстались с БК.Вы их создали и сами отпихнули в моральном плане из-за нулевых мигов....
Вот сколько не читаю ваши комментарии, постоянно гадости о МиГах пишите. Причем одно и тоже. Вам самому(ой) не надоело? Что-нибудь новенькое придумайте, а то постоянно одна и та же хрень. Унижение одних и возвеличивание других.
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Асель Кабышева
Ответ Алеся Ткаченко
Они уже первый номер сборной в этом сезоне.Куда уж первее
Первый номер, но не единоличный. То есть при первой же ошибке могут оказаться на вторых ролях. А хотят быть всегда номер 1, чтобы можно было ошибаться и все равно выигрывать. Как ХБ в танцах.
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-1
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bolelschiza
это переход куда надо переход
+6
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Ir2019
Ответ Kareglazaya
Даже Радионовой позвонили)))
Остальные в отпуске.
+3
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Alexxa
В принципе, понятно все. БК давно не довольны Москвиной, еще после прихода МГ. Могли бы куда-то в адекватное место перейти раньше, перешли бы... Не говорю, что там Москвина виновата. Это часто случается когда в группе два сильных игрока. С одной стороны, двигает прогресс, а с другой конфликт практически неизбежен. Ягудин-Плющенко, Медведева-Загитова и многие другие не дадут соврать.

А тут посмотрели на то как списанные уже ТМ жару дали всем на ОИ, обойдя и их и МГ заслуженной и слегка, меньше чем на балл отстав от китайцев. И на то какую группу тренеров ТШТ собрало у парников. И решили что им тоже так хочется. Тем более что технический арсенал у них сейчас бомбический, программы у Тутберидзе для тех же ТМ были поставлены отличные. И в то же время у ТМ уже явно на излете карьера, а БК еще могут рассчитывать на будущее. ТШТ, учитывая что ТМ вполне могут уйти, тоже интересны БК. Тем более с четверными подкрутом и выбросами. Прыжки стабилизируют, в этом там мастера. Программы тоже поставят не хуже чем ТМ.
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Wiley Fox
Позорище, конечно

Что, теперь только пальто воспитывает чемпионов?

Отжала по-бандитски
+16
-13
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Natalia Solomakha
Ответ Toba Door
Мг очень красивая пара, что нельзя сказать о бк
Ну, тут нет смысла спорить - это всё вкусовщина. Я так ТМ предпочитаю в плане эстетики на льду, особенно Женю. У МГ всё хорошо сложилось, в отличие от БК - успели выиграть/ завоевать "престижные" медали. Я больше об этом.
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Инна1945
Ответ Ir2019
Не все. Саша с Димой вот решили его покинуть. И пока место вакантно некоторым надо поторопиться.
Косторную с её Куницей пусть в Питер перевозят))
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Алеся Ткаченко
Ответ Alexxa
Думаю, у них застарелые обидки и претензии к Москвиной относительно МГ, я думаю. Просто раньше некуда бечь было. А теперь посмотрели на успех ТМ на ОИ, еще и после того как их полностью списали до этого. И на программы ТМ. Которые, кто бы что ни говорил, просто шедевр. И при этом вполне современны. В отличие от программ Москвиной. Не удивлюсь если ТМ в следующем сезоне уйдут. Они могли бы и после ОИ, но у тренеров других не было. Теперь после прихода БК могут спокойно уйти на пенсию и кататься в шоу. С чувством выполненного долга.
ОИ уже прошли На ОИ они и МГ проиграли.И кого Козловским кроме себя надо винить в их проигрышах?.Выступали бы стабильно были выше.И потом 2 медали ЧР и золото ЧЕ им что,с неба упало?Ну если МГ уйдут то будут полными идиотами С ними больше никто так возиться не будет
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Toba Door
Ответ Natalia Solomakha
Мне, скорее, нравятся БК, эстетически - МиГи для меня простоваты, что ли. Жаль мне лично, что всё у них так вышло. Даже косячники ТМ мои любимые получили своё в итоге, а у этих как-то не задалось. Но, ИМХО, переходить следовало раньше: сейчас-то что без международки даже в перспективе. Хотя тогда, когда это имело смысл, кто ж мог предугадать, что Тутберидзе свои щупальца и на парное закинет?
Мг очень красивая пара, что нельзя сказать о бк
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Ирина С
Ответ Дружба11
хватит лгать себе по жизни научитесь уже сращивать логические цепочки и смотреть объективно.все недостатки мигов перечисленные мной-это лайт вариант того,что на поверхности-не видит этого только слепец и лгущий сам себе человек.при чем тут принижение??? то,что вес у мигов лишний и это очень явно-да это так, безвкусные костюмы-а что нет?,одинаковое выражение лица на все проги-да, просто пересмотрите проги и понаблюдайте за выражением их лица и т.д....деревянные-а то нет?))так что не надо лала
Никогда не понимала людей, которые вместо того, чтобы писать о достоинствах своего любимого фигуриста, выискивают несуществующие недостатки у его соперников и строчат об этом целые трактаты! Чтобы вы там не разглядели у Мишек, это только ваше субъективное мнениене, не имеющее ничего общего с действительностью. А ваше негативное личное отношение к Насте и Саше побеждать им нисколько не мешает!
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Алеся Ткаченко
Ответ Инна1945
Эти перешли туда куда надо)) Теперь понятно чьи работнички Мишину с Галлямовым поливают и их программы.
Двойные стандарты как всегда.Ученицам ЭТ которых много на одном льду конкуренция по логике фанатов хрусталя не мешает,а БК мешает.Чего же они не приспособились тогда?
+2
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