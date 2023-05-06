Бойкова и Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург после перехода к Тутберидзе

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург.

Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года в парном катании переходят из группы к .

« и по-прежнему будут представлять Санкт-Петербург», – сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

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