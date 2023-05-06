Бойкова и Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург после перехода к Тутберидзе

Теги Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе Александр Коган Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург.

Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года в парном катании переходят из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Александра Бойкова и Дмитрий Козловский по-прежнему будут представлять Санкт-Петербург», – сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

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4 комментария

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ccc6srcv2n
Я вижу тут начались набросы на МГ и Москвину.То есть это не Козловский «в очередь» орал, не Бойкова бросалась бэйлджиками, не Бойкова со своим родным отцом год не разговаривала (сама она в интервью об этом говорила) из-за скверного характера. Теперь видите ли МГ и звездуны и издевались над дрбрейшими и простейшими БК. И тренеры на них внимания не обращали, хотя Москвина их называла будущими ОЧ и ставила им красивые программы и тренер Морошкин до потолка прыгал при их победах и расстраивался если МГ побеждали. А теперь все перевернули , вот такие бедные несчастные добрые и великодушные БК вырвались из ада. Против перехода не имею ничего, только интереснее все будет, но зачем эти ужасные набросы на Мигов и штаб Москвиной?
+17
-6
+11
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Sonyas
Это справедливо. Даже Женя Тарасова продолжала числиться и за Казанью, хотя покинула ее совсем юной и нетитулованной.
+7
-1
+6
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Rush
Ответ Sonyas
Это справедливо. Даже Женя Тарасова продолжала числиться и за Казанью, хотя покинула ее совсем юной и нетитулованной.
Тарасовой было уже 14 лет.
Валеевой всего 7 лет.
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