Бойкова и Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург после перехода к Тутберидзе
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург.
Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года в парном катании переходят из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.
«Александра Бойкова и Дмитрий Козловский по-прежнему будут представлять Санкт-Петербург», – сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
Валеевой всего 7 лет.