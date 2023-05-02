Авербух о Юдашкине: «Несмотря на тяжелую болезнь, он не закрывался, продолжал работать и посещал все мероприятия. Это сила человеческого духа»

Илья Авербух отреагировал на смерть Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Зайцев ушел из жизни 30 апреля, Юдашкин – сегодня.

«Две модельные потери для нас. Конечно, только самые добрые слова и воспоминания о Валентине и Вячеславе Михайловиче.

Буквально пару месяцев назад был турнир фигуристов «Русский вызов», и тогда Валентин сказал очень добрые слова про мои постановки.

Конечно, это огромная потеря человека гигантского таланта, формирующего вкус, стиль, и я думаю, что это удар по нашей индустрии. Потеря двух таких по‑настоящему культовых модельеров.

Валентин очень давно болел, мы знаем, как он сражался, что говорит о его человеческой силе духа. Несмотря на тяжелую болезнь, он не закрывался, продолжал работать и посещал все мероприятия. Это сила человеческого духа», – сказал .