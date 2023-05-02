Авербух о Юдашкине: «Несмотря на тяжелую болезнь, он не закрывался, продолжал работать и посещал все мероприятия. Это сила человеческого духа»

Теги Илья Авербух Валентин Юдашкин Фигурное катание

Илья Авербух отреагировал на смерть Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Зайцев ушел из жизни 30 апреля, Юдашкин – сегодня. 

«Две модельные потери для нас. Конечно, только самые добрые слова и воспоминания о Валентине и Вячеславе Михайловиче.

Буквально пару месяцев назад был турнир фигуристов «Русский вызов», и тогда Валентин сказал очень добрые слова про мои постановки.

Конечно, это огромная потеря человека гигантского таланта, формирующего вкус, стиль, и я думаю, что это удар по нашей индустрии. Потеря двух таких по‑настоящему культовых модельеров.

Валентин очень давно болел, мы знаем, как он сражался, что говорит о его человеческой силе духа. Несмотря на тяжелую болезнь, он не закрывался, продолжал работать и посещал все мероприятия. Это сила человеческого духа», – сказал Авербух

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9 комментариев

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22somebody22
Человек умер,а Илюша и тут воспользовался ситуацией,чтобы напомнить про свои "великие" постановки🤦
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22somebody22
Жаль и Юдашкина и Зайцева.Юдашкина особенно,потому что был ещё достаточно молод,чтобы жить и творить.
Надеюсь,сквозь блат и коррупцию пробьются новые таланты,уровня 2-х мэтров,покинувших нашу грешную Землю,которые смогут представлять Россию на мировом уровне.
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Toba Door
Молодец, не забыл себя, великого упомянуть, Юдашкин на русском вызове вообще не понимал где находится, за него оценки выставлял Цискаридзе, как же он высказывался о его великих постановках
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Valentin Kompaneytsev
Светлая память Зайцеву.
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Valentin Kompaneytsev
Светлая память Юдашкину.
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TUGRI
Илюша, в борьбе с его онкологией не сила духа была, а бабло. Жаль, конечно, Валентина. Светлая память. Но почему у нас в борьбе с таким диагнозом борются исключительно люди с большими деньгами? Простые бы не боролись, а ждали своего часа. У меня брат в 33 года от рака умер- врачи даже квоту в Москву на каширку не дали
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Toba Door
Зайцев прожил долгую и на мой взгляд хорошую жизнь, Юдашкин пожил меньше не менее счастливую, светлая память обоим
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Мар-ина
Вот так вот мы живём в параллельных мирах, которые нигде не пересекаются. Культовые модели великих и китайский ширпотреб.
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Валерий Петров
Ответ Мар-ина
Вот так вот мы живём в параллельных мирах, которые нигде не пересекаются. Культовые модели великих и китайский ширпотреб.
Ширпотреб бывает не только китайский, бывает и турецкий, и американский, и даже французский. Не ходят среднестатстические люди в модельных (и даже в супербрендовых) шмотках. Снимите розовые очки.
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