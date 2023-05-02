Татьяна Тарасова: «Юдашкин очень любил фигурное катание, интересовался им. Жаль, что уходят такие люди»

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Валентина Юдашкина.

Модельер Валентин Юдашкин умер сегодня в возрасте 59 лет.

«Слава Зайцев и Валентин Юдашкин друг за другом ушли, два наших великих дизайнера, я очень их уважала и любила.

Я совсем недавно видела Юдашкина, его жена очень хорошо заботилась о нем. Он очень любил фигурное катание, интересовался им. Жаль, что уходят такие люди», – сказала Тарасова.