Татьяна Тарасова: «Юдашкин очень любил фигурное катание, интересовался им. Жаль, что уходят такие люди»

Теги Татьяна Тарасова стиль ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Валентина Юдашкина.

Модельер Валентин Юдашкин умер сегодня в возрасте 59 лет.

«Слава Зайцев и Валентин Юдашкин друг за другом ушли, два наших великих дизайнера, я очень их уважала и любила.

Я совсем недавно видела Юдашкина, его жена очень хорошо заботилась о нем. Он очень любил фигурное катание, интересовался им. Жаль, что уходят такие люди», – сказала Тарасова. 

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4 комментария

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Morveena Bum
ничего себе. ну Зайцеву-то хоть 85 было. странное совпадение.
+7
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+7
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Светлана Менова
Ответ Morveena Bum
ничего себе. ну Зайцеву-то хоть 85 было. странное совпадение.
Юдашкин несколько лет раком болел...
+4
0
+4
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