Алиев посетил спектакль по мотивам творчества Есенина: «Сергей Безруков пригласил меня лично после турнира «Русский вызов»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о приглашении Сергея Безрукова на спектакль.

«Сделал вам небольшую нарезку со вчерашнего похода в театр на «Хулиган. Исповедь».

Безруков Сергей Витальевич пригласил меня лично после турнира «Русский вызов», где я катал тему С. Есенина «Хулиган».

Я под впечатлением и в полном восторге. Такой профессионализм и мастерство, такой шлейф энергии и чувств. Так смело и душевно.

Спасибо большое еще раз С. Безрукову за такую возможность!» – написал Алиев в телеграм-канале.

18 марта на турнире шоу-программ «Русский вызов» Алиев представил номер под стихотворение Сергея Есенина «Вижу сон. Дорога черная...»