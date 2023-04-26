Алиев посетил спектакль по мотивам творчества Есенина: «Сергей Безруков пригласил меня лично после турнира «Русский вызов»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Сергей Безруков Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о приглашении Сергея Безрукова на спектакль.

«Сделал вам небольшую нарезку со вчерашнего похода в театр на «Хулиган. Исповедь».

Безруков Сергей Витальевич пригласил меня лично после турнира «Русский вызов», где я катал тему С. Есенина «Хулиган».

Я под впечатлением и в полном восторге. Такой профессионализм и мастерство, такой шлейф энергии и чувств. Так смело и душевно.

Спасибо большое еще раз С. Безрукову за такую возможность!» – написал Алиев в телеграм-канале.

18 марта на турнире шоу-программ «Русский вызов» Алиев представил номер под стихотворение Сергея Есенина «Вижу сон. Дорога черная...»

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3 комментария

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Sky Smoker
Отдельное спасибо Безрукову, который отметил Димину постановку и передачу образа!
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deli_skate
Очень понравился номер Дмитрия на турнире!
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Зиля Бадриева
Дима уточнённый питерский интеллектуал. Рада, что он геройски провел сезон.
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