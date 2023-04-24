Алена Леонова: «Я уже два года работаю с юношескими разрядами и могу сказать, что количество соревнований увеличивается – это огромнейший плюс»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание Фигурное катание

Экс-фигуристка Алена Леонова поделилась мнением о юношеских соревнованиях в России.

«Я уже два года работаю с юношескими разрядами и могу сказать, что количество соревнований увеличивается – это является огромнейшим плюсом, потому что в таком возрасте нужно набираться как можно больше опыта и тогда в будущем спортсменам будет легче.

Очень радостно, что соревнования в юношеском фигурном катании есть и их много», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

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1 комментарий

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MyCA
А количество денег в кармане родителей уменьшается и это огромный..........
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