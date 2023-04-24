Алена Леонова: «Я уже два года работаю с юношескими разрядами и могу сказать, что количество соревнований увеличивается – это огромнейший плюс»

Экс-фигуристка Алена Леонова поделилась мнением о юношеских соревнованиях в России.

«Я уже два года работаю с юношескими разрядами и могу сказать, что количество соревнований увеличивается – это является огромнейшим плюсом, потому что в таком возрасте нужно набираться как можно больше опыта и тогда в будущем спортсменам будет легче.

Очень радостно, что соревнования в юношеском фигурном катании есть и их много», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.