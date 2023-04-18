Алена Леонова и Антон Шулепов развелись

Теги сборная России светская хроника Алена Леонова мужское катание женское катание Антон Шулепов Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова объявила о разводе с бывшим фигуристом Антоном Шулеповым.

«Жизнь – штука интересная, но, к сожалению, не все в ней происходит так, как мы планируем. Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак... 💔

Сегодня мы официально развелись. Важно отметить, что это было взвешенное решение, и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения.

И, безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне, ведь его счастливое детство по-прежнему наша главная родительская задача», – написала экс-фигуристка.

Леонова и Шулепов поженились в апреле 2019 года. В феврале 2022-го у пары родился сын.

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135 комментариев

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Аида Митина
Мужья познаются в декрете.

(Это я как 40летняя домохозяйка говорю)
+121
-7
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Streetbor
пора на обзвон всех экспертов, что они думают по этому поводу и начать с Леоновой 🙃
+92
-2
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кот-мявун
мать одиночница
+90
-13
+77
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Светлана Менова
Ответ Kareglazaya
Печально: ребенок еще такой маленький.
Маленькому проще: он будет расти уже принимая реальность того, что его родители живут отдельно. Гораздо сложнее ребёнку в более сознательном возрасте, когда родители расходятся. Наблюдаю это сейчас в ближайшем окружении...
+65
-6
+59
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Kareglazaya
Печально: ребенок еще такой маленький.
+56
-1
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Светлана Менова
Ответ Соль.
эээ у них же ребёнок маленький
Как будто мужчин это когда-либо останавливало.
+51
-6
+45
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olvl
Как жаль, всё-таки ребёнку лучше расти в семье. И если остались человеческие отношения, то, может быть, не стоило торопиться. Трудности у всех бывают и легче их преодолевать вместе. Ведь прожили же не один год вместе.
+48
-8
+40
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Анна Беляева
Ответ Аида Митина
Мужья познаются в декрете. (Это я как 40летняя домохозяйка говорю)
В декрете и в болезни, да. Следующая стадия - в успехе.
+43
-3
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Аида Митина
Ответ Светлана Менова
Если женщина некоторое время назад удалила из соцсетей все фотографии с мужем, значит там было всё серьёзнее, чем просто "трудности".
Соцсети это главное в семейной жизни:)
+38
-3
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Светлана Менова
Ответ Додик Аксель
Два фигуриста, но разный род занятий. Антон тренирует, Алёна в пуле обзвона спортсрушнков и висит на телефоне...
Алёна тренирует маленьких детей и ставит программы взрослым, Губановой той же.
+32
-2
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Алсу М
Ответ Kareglazaya
Ребенку проще, а вот маме - вряд ли. Постоянные недосыпы, куча дел, поэтому помощь мужа необходима.
Только вот наличие мужа не гарантирует его помощь. Мужчины убеждены , что это чисто женская работа, да и вообще не работа – что там сложного "сидеть" с ребенком? Да и многие женщины так считают, к сожалению.
+27
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Morveena Bum
"Влюбленные верят, что одержат победу там, где остальные потерпели поражение."©
+27
-2
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Светлана Менова
Ответ olvl
Как жаль, всё-таки ребёнку лучше расти в семье. И если остались человеческие отношения, то, может быть, не стоило торопиться. Трудности у всех бывают и легче их преодолевать вместе. Ведь прожили же не один год вместе.
Если женщина некоторое время назад удалила из соцсетей все фотографии с мужем, значит там было всё серьёзнее, чем просто "трудности".
+32
-7
+25
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Анна Беляева
Ответ Kareglazaya
Ребенку проще, а вот маме - вряд ли. Постоянные недосыпы, куча дел, поэтому помощь мужа необходима.
Ну, этому ребенку уже больше года. Такие вполне себе спят ночами. И потом вряд ли женщина разведется с папой ребенка, котоырй ночами подскакивает к его кроватке. Не исключено, что ей даже полегчает: только ночами к ребенку вставать, а не дополнительно к этому еще и поддерживать прачечную "свет супружества", ресторан "кушай, милый" и гостиницу "мы рады вам, мой господин". Мы ж не знаем, как они жили? Может, женщина с младенцев в край заколебалась о претензии мужа. А, может, муж в край заколебался об ее претензии на почве - я тут с ребенком, а ты давай-давай и работа,и джом, и что ты за отец?
+26
-2
+24
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KikiMusampa14
"Институт брака" он такой. Сначала нужно жениться, донимать неженатых - ну кагда? А потом развестись, промыв друг другу мозги. И можно спокойно заниматься своими делами.
+26
-3
+23
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Соль.
Ответ AAPolyansky
Леонова старше Шулепова на шесть лет, риски были изначально
Нормальная разница. Не 16 и не 26
+31
-8
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Лучшее_враг_хорошего
«у судьбы оказались свои планы на наш брак»…Как же люди любят патетику.
Они приняли решение о браке, сами выбирали, как им взаимодействовать друг с другом в браке, родили сына, потом точно также сами приняли решение о разводе. Однако же..планы оказывается были изначально не у 2 людей, а у судьбы.
В любом случае - жизнь продолжается. И пусть каждый из них устроит свою жизнь счастливым образом.
+25
-4
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Ostinato
Ответ olvl
Как жаль, всё-таки ребёнку лучше расти в семье. И если остались человеческие отношения, то, может быть, не стоило торопиться. Трудности у всех бывают и легче их преодолевать вместе. Ведь прожили же не один год вместе.
Знаю тысячу примеров, когда дети умоляли маму развестись. Нет, не всегда лучше расти в полной семье.
+20
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Ирина С
Порой сама женщина "балует" своего любимого и молодого мужа: водит вокруг него хороводы, подчиняет свою жизнь его интересам. А когда появляется ребёнок - центр вселенной смещается, но изнеженный муженёк взрослеть не желает, ответственность на себя брать не хочет - просто не умеет. Вместо помощи и поддержки начинает предъявлять претензии, обижаться, капризничать, искать "понимания" своей "горькой" доли на стороне и чаще всего - не у мамы. Хотя и у мамы тоже. И если не преодолевает этот кризис, то просто уходит.
+23
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L.France
Бывает...
+18
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olvl
Ответ AAPolyansky
Леонова старше Шулепова на шесть лет, риски были изначально
Риски у всех, разница в возрасте вряд-ли так важна.
+18
-1
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Ir_rish
Ответ Streetbor
пора на обзвон всех экспертов, что они думают по этому поводу и начать с Леоновой 🙃
Леонова предусмотрительно сама обьявила о разводе, подрезав на лету языки сплетникам.
+16
0
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Kareglazaya
Ответ Светлана Менова
Маленькому проще: он будет расти уже принимая реальность того, что его родители живут отдельно. Гораздо сложнее ребёнку в более сознательном возрасте, когда родители расходятся. Наблюдаю это сейчас в ближайшем окружении...
Ребенку проще, а вот маме - вряд ли. Постоянные недосыпы, куча дел, поэтому помощь мужа необходима.
+18
-3
+15
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Анна Беляева
Ответ 22somebody22
Ещё одна пополнила ряды разведенок с "прицепом". Ещё и 6 лет разницы.Пацану в 26 лет,конечно,совсем неинтересно сраные подгузники менять и ночами не спать из-за орущего ребёнка.
Ничего себе пацан! Двадцать шесть лет мужику. Лет двадцать назад пары женились на последнем курсе ВУЗов или сразу после, то есть года в 23 А тут на жирных хлебах современного мира повырастили "мальчиков", у которых проплешины, а они все еще "детоньки" и им лень повзрослеть к 30, и они в 26 еще - пацаны, впадающие в невроз от замены подгузников в столь юном возрасте. Мальчики, вы не обалдели? Где в расписании совермнного молодого мужика пункт - "повзрослеть, нести ответственность за свои поступки"? Дети сами по себе от вас не родятся, вы к этому прилагаете вполне внятые усилия, отлично зная, чем эти возвратно-поступательные усилия заканчиваются. Какого рожна ты в нее спускаешь на будущее потомство, если не дорос до замены подгузников?!
+21
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Анна Беляева
Ответ Екатерина Ивановская
Больше всего в этой ситуации жалко ребенка. Сейчас родители совсем не думают о том, что их ребенок при разводе будет расти без отца (матери). Грустно это все.
Вроде, никто не умер, на Марс не улетает, почему ребенок должен расти без отца или матери?
+15
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