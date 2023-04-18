Алена Леонова и Антон Шулепов развелись
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова объявила о разводе с бывшим фигуристом Антоном Шулеповым.
«Жизнь – штука интересная, но, к сожалению, не все в ней происходит так, как мы планируем. Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак... 💔
Сегодня мы официально развелись. Важно отметить, что это было взвешенное решение, и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения.
И, безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне, ведь его счастливое детство по-прежнему наша главная родительская задача», – написала экс-фигуристка.
Леонова и Шулепов поженились в апреле 2019 года. В феврале 2022-го у пары родился сын.
(Это я как 40летняя домохозяйка говорю)
Они приняли решение о браке, сами выбирали, как им взаимодействовать друг с другом в браке, родили сына, потом точно также сами приняли решение о разводе. Однако же..планы оказывается были изначально не у 2 людей, а у судьбы.
В любом случае - жизнь продолжается. И пусть каждый из них устроит свою жизнь счастливым образом.