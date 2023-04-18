Алена Леонова и Антон Шулепов развелись

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова объявила о разводе с бывшим фигуристом .

«Жизнь – штука интересная, но, к сожалению, не все в ней происходит так, как мы планируем. Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак... 💔

Сегодня мы официально развелись. Важно отметить, что это было взвешенное решение, и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения.

И, безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне, ведь его счастливое детство по-прежнему наша главная родительская задача», – написала экс-фигуристка.

Леонова и Шулепов поженились в апреле 2019 года. В феврале 2022-го у пары родился сын.