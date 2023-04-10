Певец Сергей Лазарев выступит на финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию.

Финал Кубка Московского спорта пройдет 23 апреля на малой спортивной арене спортивного комплекса «Лужники».

«Концерты на спортивных мероприятиях всегда особенные, на них совершенно другая атмосфера.

Ты ощущаешь свою ответственность за настрой спортсменов и зрителей, чувствуешь, что можешь своей музыкой повлиять на результат – это очень вдохновляет.

Сейчас же я буду выступать не просто перед спортсменами, а перед детьми, подростками, юношами и девушками, которые занимаются одним из самых эстетичных видов спорта.

Я желаю им показать красивые выступления и получить от процесса настоящее удовольствие», – сказал Лазарев.