Певец Сергей Лазарев выступит на финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию

Теги музыка Кубок Московского спорта Фигурное катание

Певец Сергей Лазарев выступит на финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию.

Финал Кубка Московского спорта пройдет 23 апреля на малой спортивной арене спортивного комплекса «Лужники». 

«Концерты на спортивных мероприятиях всегда особенные, на них совершенно другая атмосфера.

Ты ощущаешь свою ответственность за настрой спортсменов и зрителей, чувствуешь, что можешь своей музыкой повлиять на результат – это очень вдохновляет.

Сейчас же я буду выступать не просто перед спортсменами, а перед детьми, подростками, юношами и девушками, которые занимаются одним из самых эстетичных видов спорта.

Я желаю им показать красивые выступления и получить от процесса настоящее удовольствие», – сказал Лазарев.

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2 комментария

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22somebody22
Одно радует,что не в дуэте с Загитовой или Валиевой будет петь😂
Но следующего сезона в стиле попсового ЛП,спасибо,не надо!
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22somebody22
Кубок московского спорта настолько без внимания зрителей остался,что попсу решили подключить.
Ну как-то уж совсем нелепо выглядит оформление афиш,такое впечатление,что Лазарев там будет не в качестве приглашенного артиста на разогреве,а участника сего соревнования.
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