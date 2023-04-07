Глейхенгауз о музыке для программ: «Главное понять, что тебе искать. Когда нахожу то, что никогда не звучало в фигурном катании, в этом есть своя фишка»

Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил, как находит музыку для своих постановок

– Я сейчас мучаюсь, мне максимально усложнили задачу с поиском новой музыки.

– Больше русских треков появляется, наверное?

– Это мне не помогает. Треки сложнее находить.

–- Можно оформить подписку Spotify другой страны.

– Да, надо это сделать. Потому что так я пользовался всем – и Spotify, и iTunes.

– Да, я из-за этого перестала слушать музыку.

– А мне это чревато потерей работы.

– Где сейчас ищешь музыку?

– Сложными путями. Захожу, например, в топ-100 Billboard, оттуда – дальше. С саундтреками и неоклассикой попроще. Я посмотрел фильм – показывают его или не показывают, без разницы, сейчас все находится – и оттуда уже ищу санудтрек, это все в доступе.

Вопрос в том, что, например, в iTunes все новое выскакивает по разным направлениям, это сокращает поиск по времени. Главное понять, что тебе искать. Когда с нуля, ты не понимаешь, какой тебе нужен запрос, что ты хочешь найти.

Я много находил музыки для программ, которую никто вообще не слышал. В этом есть прикол моей постановочной деятельности. Понятно, что я тоже беру «Кармен» или «Лебединое озеро», но когда я нахожу то, что никогда не звучало в фигурном катании, в этом есть своя фишка.

Я тоже экспериментировал: одна из первых моих известных постановок – олимпийская короткая программа Алины Загитовой. Это был «Черный лебедь», но я соединил классику с саундтреком вообще из «Лунного света». Помните такой фильм очень неоднозначный? Там был очень классный кусок, который мне показался похожим на «Лебединое озеро» по звучанию.

– Почему на соревнованиях часто звучит одна и та же музыка?

– В чем-то это тренд. Вот вышел фильм «Рокетмен» или «Богемская рапсодия» – все, самый простой вариант – все взяли это. Или «Ла-Ла Ленд» выходил – у нас его катало 20 человек за один сезон, – сказал Глейхенгауз в эфире радио «Европа Плюс».