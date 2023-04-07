Глейхенгауз о музыке для программ: «Главное понять, что тебе искать. Когда нахожу то, что никогда не звучало в фигурном катании, в этом есть своя фишка»

Теги сборная России Даниил Глейхенгауз Алина Загитова музыка кино Фигурное катание

Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил, как находит музыку для своих постановок

– Я сейчас мучаюсь, мне максимально усложнили задачу с поиском новой музыки.

– Больше русских треков появляется, наверное?

– Это мне не помогает. Треки сложнее находить.

–- Можно оформить подписку Spotify другой страны.

– Да, надо это сделать. Потому что так я пользовался всем – и Spotify, и iTunes.

– Да, я из-за этого перестала слушать музыку.

– А мне это чревато потерей работы.

– Где сейчас ищешь музыку?

– Сложными путями. Захожу, например, в топ-100 Billboard, оттуда – дальше. С саундтреками и неоклассикой попроще. Я посмотрел фильм – показывают его или не показывают, без разницы, сейчас все находится – и оттуда уже ищу санудтрек, это все в доступе.

Вопрос в том, что, например, в iTunes все новое выскакивает по разным направлениям, это сокращает поиск по времени. Главное понять, что тебе искать. Когда с нуля, ты не понимаешь, какой тебе нужен запрос, что ты хочешь найти.

Я много находил музыки для программ, которую никто вообще не слышал. В этом есть прикол моей постановочной деятельности. Понятно, что я тоже беру «Кармен» или «Лебединое озеро», но когда я нахожу то, что никогда не звучало в фигурном катании, в этом есть своя фишка.

Я тоже экспериментировал: одна из первых моих известных постановок – олимпийская короткая программа Алины Загитовой. Это был «Черный лебедь», но я соединил классику с саундтреком вообще из «Лунного света». Помните такой фильм очень неоднозначный? Там был очень классный кусок, который мне показался похожим на «Лебединое озеро» по звучанию.

– Почему на соревнованиях часто звучит одна и та же музыка?

– В чем-то это тренд. Вот вышел фильм «Рокетмен» или «Богемская рапсодия» – все, самый простой вариант – все взяли это. Или «Ла-Ла Ленд» выходил – у нас его катало 20 человек за один сезон, – сказал Глейхенгауз в эфире радио «Европа Плюс».

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11 комментариев

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Лемур
Ответ katanie-na-ldu
Столько музыки различной хорошей. И новой, и уже звучавшей, но от этого не менее ценной и интересной, а тут говорят, сложно найти... Несколько необычно такое слышать. По-моему, наслышанность музыки происходит от ее наслушенности: услышал что-то в процессе своей жизни (причем где угодно) - и сразу инсайт посетил - сразу себе на заметку, закладка на будущее. Мне кажется, так происходит у большинства людей.
Столько музыки красивой... что удивляюсь их словам, что сложно найти. Прям вот сейчас порылся и сразу Ashram - Il Mostro или Ashram - Maria and the violin’s string. Бери и твари, такие мелодии за душу берущие.
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Лемур
Кто нибудь, скажите Глейху!!! Пусть поставит Камиле или кому то еще КП под Ashram - Maria and the violin’s string.
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Ирина Иванова
Половина успеха постановки, вызывающие эмоциональный отклик публики и судей - это созвучие музыки с фигуристом как идеальный унисон.
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katanie-na-ldu
Столько музыки различной хорошей. И новой, и уже звучавшей, но от этого не менее ценной и интересной, а тут говорят, сложно найти... Несколько необычно такое слышать. По-моему, наслышанность музыки происходит от ее наслушенности: услышал что-то в процессе своей жизни (причем где угодно) - и сразу инсайт посетил - сразу себе на заметку, закладка на будущее. Мне кажется, так происходит у большинства людей.
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Инесса Тюкалова
Я всегда очень радуюсь, когда у фигуристов не заезженная музыка. Мечтаю, чтобы на пару сезонов запретили брать всем фигуристам "Мулен руж", "Ромео и Джульетту " и "Маскарад" )))

А вот программы типа "Нуреева" Коляды, "Me voy" Загитовой, Led Zeppelin Мозалева и даже к-поп Семененко очень радуют выбором музыки
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Lana-shu
Ответ Ridl
Даниил Маркович, выберите в качестве постановки пп Камиле в следующий ои сезон, музыку Камиль Сен-Санс-Пляски со смерть(Dance Macabre). Это будет просто шедевр
Это уже было. У турсынбаевой.
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Додик Аксель
Удачно подобранная музыка уже половина успеха в постановке интересной программы. Успешного поиска Даниилу !
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Валерий Петров
Насчёт тренда со всякими Лалалендами и Богемскими рапсодиями он прав - я пару лет назад то ли на ЧР, то ли на ПР, пытался сосчитать у парней и парников прокаты под Меркюри, но сбился со счета уже в КП
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Бу!
есть целые сайты, где обычные доморощенные музыканты выкладывают свою музыку - самых разных жанров, со словами и без, исполненная самыми разными инструментами. Там можно дофига найти музыки, которую с вероятностью почти 99,9% никто не брал.
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Ridl
Даниил Маркович, выберите в качестве постановки пп Камиле в следующий ои сезон, музыку Камиль Сен-Санс-Пляски со смерть(Dance Macabre). Это будет просто шедевр
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ДИАНА
Даниил, вам по силам делать шедевры!!!
Удачи ❤️
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