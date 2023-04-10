Игроки «Ак Барса» включили песню «Такого, как Путин!» в раздевалке после победы над «Авангардом» в последнем матче серии

Игроки «Ак Барса» включили песню про Владимира Путина после выхода в финал Кубка Гагарина.

Казанская команда вышла в финал турнира, одержав победу над « » в серии (4-1).

После пятого матча с омской командой (3:2 ОТ) хоккеисты «Ак Барса» праздновали победу и выход в финал под музыку. Сначала в раздевалке звучали хиты последних лет (такие как «Диалоги тет-а-тет» от Aleks Ataman & Finik.Finya) и песни начала 2000-х годов (в частности, композиции группы «Руки вверх»), сообщает «Бизнес Online».

В один момент игроки « » включили песню «Такого, как !» коллектива «Поющие вместе».