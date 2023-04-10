Игроки «Ак Барса» включили песню «Такого, как Путин!» в раздевалке после победы над «Авангардом» в последнем матче серии

Теги Ак Барс Авангард Владимир Путин КХЛ Кубок Гагарина музыка Хоккей

Игроки «Ак Барса» включили песню про Владимира Путина после выхода в финал Кубка Гагарина.

Казанская команда вышла в финал турнира, одержав победу над «Авангардом» в серии (4-1). 

После пятого матча с омской командой (3:2 ОТ) хоккеисты «Ак Барса» праздновали победу и выход в финал под музыку. Сначала в раздевалке звучали хиты последних лет (такие как «Диалоги тет-а-тет» от Aleks Ataman & Finik.Finya) и песни начала 2000-х годов (в частности, композиции группы «Руки вверх»), сообщает «Бизнес Online». 

В один момент игроки «Ак Барса» включили песню «Такого, как Путин!» коллектива «Поющие вместе».

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31 комментарий

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RVC
Ответ Anatoly81
Стрёмно, но здесь так сказать по совокупности мерзости.
Кони и пони по совокупности мягко говоря не уступают в мерзости
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Anatoly81
Ответ RVC
Ну да, а то что ЦСКА в предсезонке играл с лозунгами "Путин наш президент" и его портретом на арене, а в СКА так вообще дружок Ротенберг, это конечно не стрёмно)
Стрёмно, но здесь так сказать по совокупности мерзости.
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RVC
Ответ Anatoly81
Самая стремная команда в истории КХЛ. Теперь официально.
Ну да, а то что ЦСКА в предсезонке играл с лозунгами "Путин наш президент" и его портретом на арене, а в СКА так вообще дружок Ротенберг, это конечно не стрёмно)
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Anatoly81
Ответ Finski
Сведберг, это ты?
Нет, Ротенберг.
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Александра Чиркова
Ответ Rumata22
Сейчас придут эстеты-ценители КХЛ и расскажут, что Зинэтула Хайдарович не только Анчелотти, но ещё и Морриконе с Синатрой в одном флаконе и местная публика кроме хоккея и политики, ещё и в музыке ничего не понимает. А по факту: с теми, кто включил - всё понятно, вопросы к тем, кто не выключил, получается ЗА 🤷🏻‍♂️
ну да,вам,которые хавают,что подает спортс в нужном им соусе и начинает хейтить команду по неспортивным причинам конечно виднее.........хотите еще наброшу? Ротенберг сын друга путина
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Finski
Ответ Anatoly81
Самая стремная команда в истории КХЛ. Теперь официально.
Сведберг, это ты?
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Мари Хуан
Владимир Путин молоде-е-е-ец!
Политик лидер и боре-е-е-ец!
Наш президент страну подня-ал!
Россию Путин не преда-а-ал!
+7
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Art SM
Ответ Diymon
Круто 😎👍 )
😎👍 )
+1
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Евгений Мешков
Ответ Bartez1986
дело не в страданиях, а в лицемерии игроков. с повестками в руках они бы вряд ли сию песню запели, мне кажется
они бы уже в Дубае были, мужик))) не то что песни петь))
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Rumata22
Сейчас придут эстеты-ценители КХЛ и расскажут, что Зинэтула Хайдарович не только Анчелотти, но ещё и Морриконе с Синатрой в одном флаконе и местная публика кроме хоккея и политики, ещё и в музыке ничего не понимает.
А по факту: с теми, кто включил - всё понятно, вопросы к тем, кто не выключил, получается ЗА 🤷🏻‍♂️
+1
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SopTecret
нам бы форварда такого, как Путин. Чтобы забивал, а защитники и вратарь соперника ничего не могли (и не планировали) делать
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Александра Чиркова
ой как же любят Спортс набрасывать(( Чтобы ненавидели команду
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Mukunku 64
А у них с половой ориентацией все нормально,
Или походя альфа- дедушку подкололи ?
Мой парень не готов на большие дела
С подругами моими романы крутит
Он так меня достал, и я его прогнала
И я хочу теперь такого, как Путин..
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Евгений Мешков
Ответ tracid
от запада будет ЦСКА или ска. от востока АК барс авангард или Магнитка. так что можешь не смотреть и следующий. через сезон тоже самое. хз зачем играют по 60 матчей. кстати в рпл тоже эти годы будет зенит.
ну помимо вопроса кто первый или кто в финале, меня и многое другое интересует. 60 матчей, норм - вот лет пять назад тут вой стоял, что игр мало и надо как в НХЛ. оказалось, не все так очевидно.
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Айвенго
Правильно. Ценят лучшего хоккеиста России всех времен и народов, друга всех физкультурников, освободителя земель русских, наконец, просто величайшего из сыновей непобедимой России - дорогого Владимира Владимировича! А. главное, они теперь не имеют права проиграть финал с таким знаменем! Предлагаю, в случае проигрыша в финале, за осквернение светлого лика величайшего человека расформировать это татарское недоразумение! А хоккеистов отправить смывать позор кровью в Бахмут!
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JBa
Ответ Anatoly81
Самая стремная команда в истории КХЛ. Теперь официально.
а чем остальные лучше?

просто Ак Барс вышел в финал конфы, вот и новости уже по типу кто где чихнул.

дело дальше чем в команде, дальше чем в хоккее и дальше чем в спорте. страна такая
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Why always me?!
Типичный бизнес онлайн)
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Vadoniy
Ответ tracid
от запада будет ЦСКА или ска. от востока АК барс авангард или Магнитка. так что можешь не смотреть и следующий. через сезон тоже самое. хз зачем играют по 60 матчей. кстати в рпл тоже эти годы будет зенит.
Я бы только магнитку так смело не включал от востока)
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Booligan
То есть по личному распоряжению Путина Авангард слил серию? Ясно-понятно
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Раменки за Динамо
Могли зарядить, как в своё время Толчок зарядил, только вместо коней, кричать курей.
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-4
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Anatoly81
Самая стремная команда в истории КХЛ. Теперь официально.
+47
-29
+18
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Персональные данные Номер 67327384
Это просто какое-то ЛГБТQ
+5
-6
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Diymon
Круто 😎👍 )
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Ковид 07.10.52
Это значит, что проиграют землякам в финале....
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Bartez1986
Ответ Евгений Мешков
чем причинили дикие душевные страдания коллективу хоккейного отдела спортсру
дело не в страданиях, а в лицемерии игроков. с повестками в руках они бы вряд ли сию песню запели, мне кажется
+11
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