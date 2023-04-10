Игроки «Ак Барса» включили песню «Такого, как Путин!» в раздевалке после победы над «Авангардом» в последнем матче серии
Игроки «Ак Барса» включили песню про Владимира Путина после выхода в финал Кубка Гагарина.
Казанская команда вышла в финал турнира, одержав победу над «Авангардом» в серии (4-1).
После пятого матча с омской командой (3:2 ОТ) хоккеисты «Ак Барса» праздновали победу и выход в финал под музыку. Сначала в раздевалке звучали хиты последних лет (такие как «Диалоги тет-а-тет» от Aleks Ataman & Finik.Finya) и песни начала 2000-х годов (в частности, композиции группы «Руки вверх»), сообщает «Бизнес Online».
В один момент игроки «Ак Барса» включили песню «Такого, как Путин!» коллектива «Поющие вместе».
Политик лидер и боре-е-е-ец!
Наш президент страну подня-ал!
Россию Путин не преда-а-ал!
А по факту: с теми, кто включил - всё понятно, вопросы к тем, кто не выключил, получается ЗА 🤷🏻♂️
Или походя альфа- дедушку подкололи ?
Мой парень не готов на большие дела
С подругами моими романы крутит
Он так меня достал, и я его прогнала
И я хочу теперь такого, как Путин..
просто Ак Барс вышел в финал конфы, вот и новости уже по типу кто где чихнул.
дело дальше чем в команде, дальше чем в хоккее и дальше чем в спорте. страна такая