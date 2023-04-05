43-летняя британская фигуристка Зоуи Джонс родила четвертого ребенка
Британская фигуристка Зоуи Джонс сообщила о рождении дочери.
Это четвертый ребенок 43-летней спортсменки.
«В воскресенье мы приветствовали появление на свет этой прекрасной маленькой девочки.
Иногда самый маленький шаг в верном направлении может обернуться самым большим в вашей жизни.
Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь после решения возобновить карьеру фигуристки», – написала Джонс.
В прошлом году Джонс в паре с Кристофером Бойаджи заняла 10-е место на чемпионате мира в Монпелье.
Фото: instagram.com/zjones_80
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А Зоуи, конечно, поздравления с таким счастливым и волнительным и трогательным моментом в жизни.
По фото - 43 года???