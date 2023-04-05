43-летняя британская фигуристка Зоуи Джонс родила четвертого ребенка

Британская фигуристка Зоуи Джонс сообщила о рождении дочери.

Это четвертый ребенок 43-летней спортсменки.

«В воскресенье мы приветствовали появление на свет этой прекрасной маленькой девочки.

Иногда самый маленький шаг в верном направлении может обернуться самым большим в вашей жизни.

Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь после решения возобновить карьеру фигуристки», – написала Джонс.

В прошлом году Джонс в паре с Кристофером Бойаджи заняла 10-е место на чемпионате мира в Монпелье.

Фото: instagram.com/zjones_80

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