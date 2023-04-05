43-летняя британская фигуристка Зоуи Джонс родила четвертого ребенка

Теги фото сборная Великобритании пары Зоуи Джонс Фигурное катание

Британская фигуристка Зоуи Джонс сообщила о рождении дочери.

Это четвертый ребенок 43-летней спортсменки.

«В воскресенье мы приветствовали появление на свет этой прекрасной маленькой девочки.

Иногда самый маленький шаг в верном направлении может обернуться самым большим в вашей жизни.

Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь после решения возобновить карьеру фигуристки», – написала Джонс.

В прошлом году Джонс в паре с Кристофером Бойаджи заняла 10-е место на чемпионате мира в Монпелье.

Фото: instagram.com/zjones_80

Зоуи Джонс: «Больше всего мои дети не хотят, чтобы я заканчивала со спортом»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Поздравления и крепчайшего здоровья маме и малышке .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Не могла она родить, тем более четвертого. У них на западе одни геи. Только у нас традиционные ценности, только у нас!!!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое Путешествие Рузика
Всё таки интересная у них медицина. Вон муж в грязных штанах и бейсболке сидит на кровати. И наверняка в уличной обуви. И ведь ничего, не вымирают. Хотя у нас тоже пытаются двигаться в этом направлении, но пока очень медленно.
А Зоуи, конечно, поздравления с таким счастливым и волнительным и трогательным моментом в жизни.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
naina
Не знала, что они встречаются. Вот нашла своё счастье на льду, не зря все было… Счастья!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Четвертый ребенок - просто молодец. Насчет фигурного катания... Лучше уже за сеньоров.
По фото - 43 года???
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
orlitza
Она молодец. Но смотреть на её зреложенское было неприятно (очень субъективное мнение: никому не навязываю). В одежде и в статусе многодетной матери всё значительно лучше. Здоровья и счастья её деткам и их семье.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Потрясающая женщина! Спорт, четверо детей - всё успевает, живёт на полную катушку)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna italia
Во дает! Везде успевает! Суперженщина!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий